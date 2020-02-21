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Компания "Фирма Мелодия" продана в частные руки

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

Компания
фото из соцсети

Крупнейший владелец аудиоархива России "Фирма Мелодия", которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки. "Мелодию" за 329,6 млн рублей приобрела компания "Формакс".

Росимущество продало 100 % акций компании на аукционе 7 февраля. Первый заместитель гендиректора "Мелодии" Карина Абрамян и гендиректор "Формакса" Валерия Брусникина подтвердили информацию, - пишут "Ведомости".

"Любимая и родная фирма "Мелодия", пластинки которой я собираю с 1970 года. В СССР их можно было купить в любом сельском магазине, заказать по каталогу толщиной 450 страниц в Апрелевской базе "Посылторга". Благодаря "Мелодии" я, можно сказать, получил полноценное образование, потому что "Мелодия" - это и весь спектр мировой и отечественной музыки, и литературные записи, и театр у микрофона, и записи для детей. Мои трое детей воспитывались при помощи пластинок "Мелодии" и разговаривают на том русском языке, который слышали из уст Марии Бабановой, Олега Табакова, Николая Литвинова, Ираклия Андронникова и других великих мастеров жанра", - поделился минувшей весной Алесей попов на стране "Фейсбук" компании "Мелодия".

Всесоюзная фирма граммофонных пластинок "Мелодия" была основана в 1964 г. и до начала 1990-х была единственной звукозаписывающей компанией в стране. У госкомпании была фонотека "Мелодии" за 47 лет и недвижимость.

"Мелодии" принадлежат два здания – на Карамышевской набережной и на Тверском бульваре, и земля под ним. "Мелодия" владеет фонотекой почти из 240 000 аудиопроизведений, записанных на аналоговых лентах, виниловых пластинках, жестких дисках и других носителях. Это записи эстрадных исполнителей и классиков советского периода, аудиосказки и раритетные записи (голоса Владимира Ленина и Владимира Маяковского).

С 2007 г. Росимущество регулярно включало "Мелодию" в перечень объектов, планируемых к приватизации, но сроки неоднократно переносились.

 

ИЧ

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