«Краснодар Водоканал» призывает жителей соблюдать правила пользования канализаци

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21 февраля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») с начала 2020 года ликвидировал более 1000 засоров на городских сетях водоотведения, которые были зафиксированы на ул. 40 лет Победы, Селезнева, Ставропольской, Стасова, Агрохимической, Аксайской, Игнатова, пр. Чекистов. В 2019 году специалисты предприятия устранили более 7500 засоров, которые образовались из-за сброса в канализацию посторонних предметов.

Причинами засоров зачастую становится бытовой и строительный мусор, который некоторые краснодарцы сбрасывают в канализацию. Количество таких инцидентов составляет 70% от общего числа заявок, поступающих в водоканал. В компании обеспокоены сложившейся ситуацией и призывают жителей соблюдать правила эксплуатации канализации.

«Большой урон канализационной системе Краснодара наносят смытые в унитаз предметы личной гигиены, в частности, синтетические одноразовые полотенца, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - При попадании в канализацию «синтетики» образуются плотные нерастворимые засоры, а разрастание подобных тканевых «пробок» чрезвычайно опасно для функционирования всей системы канализования - от колодца до очистных сооружений».

Необходимо понимать, что неправильная утилизация самых обычных бытовых предметов ежедневного пользования может нанести непоправимый вред таким важным техническим объектам, как канализационные насосные станции и очистные сооружения города, бесперебойное функционирование которых позволяет обеспечивать стабильность предоставления горожанам услуги водоотведения.

Специалисты краснодарского водоканала ежедневно решают проблему образования засоров и продолжают разработку мероприятий, направленных на бесперебойное функционирование систем водоотведения. В компании рассчитывают на понимание жителей города и напоминают, что в канализацию запрещено сбрасывать строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, различные химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы и вещества.