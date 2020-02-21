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Дачников могут начать штрафовать за борщевик на участках

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дачников могут начать штрафовать за борщевик на участках
Фото: Pixabay

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться штраф – «за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной растительностью».

Коснется новый штраф, в первую очередь, дачников, которые не живут на своих участках длительное время и они нередко зарастают сорняками, в том числе и карантинными.

Кодекс предлагается дополнить положением об административном штрафе для физических лиц от 2 до 3 тысяч рублей.

Должностных лиц за игнорирование мер по борьбе с борщевиком предлагается штрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - на 7-12 тысяч рублей, юридических лиц - на 20-30 тысяч рублей.

Члены Совфеда РФ пришли к выводу, что новый штраф повлияет на ситуацию с сорной растительностью и позволит наказывать за отказ бороться с борщевиком не только на землях сельхозназначения, но и на дачных участках, которые становятся источником распространения семян борщевика.

Ранее Минэкономразвития предлагал изымать землю за сорняки и мусор.

ДВа

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