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Собчак оценила главу Сургута Вадима Шувалова, который пересадил своих замов на общественный транспорт

, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак оценила главу Сургута Вадима Шувалова, который пересадил своих замов на общественный транспорт
vk.com/vadim.shuvalov

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала инициативу главы Сургута Вадима Шувалова, который предложил своим заместителям ездить на работу на общественном транспорте.  Ранее мэр Сургута на встрече выслушал жалобы местных жителей на работу общественного транспорта.

Люди жаловались на грязь в салонах, хамство кондукторов, несоблюдение графика движения.  Тогда Шувалов принял решение, чтобы его заместители и представители департамента городского хозяйства, которые курируют перевозчиков, пересели на общественный транспорт. 

После того, как портал URA.RU опубликовал фото заместителя главы Сургута Алексея Жердева, как он едет на работу в автобусе, Ксения Собчак оценила в своем telegram-канале: "Демократизация власти в действии".

По словам Жердева, действительно, он ехал в автобусе 20 февраля после заседания городской думы.Он также отметил, что периодически передвигается по Сургуту на общественном транспорте и часто ходит пешком и поддержал идею главы Сургута.

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