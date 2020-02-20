Все новости >>

//Общество 13+

Шкуматов выступил «за» арест машин злостных нарушителей ПДД

, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Шкуматов выступил «за» арест машин злостных нарушителей ПДД
фото: pixabay

Автоэксперт Пётр Шкуматов считает, что, если на одном автомобиле висит тысяча нарушений, это уже говорит о многом.

По его мнению, именно так и должна работать Госавтоинспекция: «В последнее время ГИБДД довольно серьёзно сократили. Личного состава для того, чтобы контролировать всех автомобилистов, разумеется, не хватает: только легковых автомобилей в стране – 42 миллиона. Поэтому, конечно же, Госавтоинспекция должна работать с так называемыми опасными водителями, то есть с водителями, которые ведут себя неприемлемым образом».

СЕ

//картина дня

Политика

Политолог объяснил, почему Великобритания не признает Крым российским

Политолог объяснил, почему Великобритания не признает Крым российским

Зампред экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук заявил, что Великобритания никогда не признает присоединение Крымского полуострова к составу Российской Федерации из-за высокомерия.

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, приземлился сегодня в Харькове после дозаправки в Киеве. Об этом в четверг сообщили местные СМИ.

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, приземлился сегодня…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, ну тот, который, якобы, мужчина Светланы Лободы, приезжает в Россию не только, чтобы увидеться с «любимой». Он с удовольствием снимается…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан