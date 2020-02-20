Шкуматов выступил «за» арест машин злостных нарушителей ПДД

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20 февраля 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabay

Автоэксперт Пётр Шкуматов считает, что, если на одном автомобиле висит тысяча нарушений, это уже говорит о многом.

По его мнению, именно так и должна работать Госавтоинспекция: «В последнее время ГИБДД довольно серьёзно сократили. Личного состава для того, чтобы контролировать всех автомобилистов, разумеется, не хватает: только легковых автомобилей в стране – 42 миллиона. Поэтому, конечно же, Госавтоинспекция должна работать с так называемыми опасными водителями, то есть с водителями, которые ведут себя неприемлемым образом».