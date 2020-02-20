«АЙ «ДА» МАСЛЕНИЦА» в загородном клубе

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20 февраля 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Самый весёлый и жизнеутверждающий праздник - проводы Зимы, встреча Весны. Сжигание чучела Масленицы, яpмapки, народные забавы, гуляния, блины! Глаза разбегаются от предложений уже традиционных столичных фecтивaльныx плoщaдок «Mocкoвcкой Macлeницы», но мы уверены, что аутентично приветствовать приход весны, долгожданного тепла и света, прочувствовать пробуждение природы надо за городом, не в мегаполисе.

Сегодня мы расскажем об одном таком месте, о клубе загородного отдыха «Александръ», который приглашает отметить кульминацию всей масленичной недели на своей территории.

Клуб удобно расположен. Действительно загородный клуб, всего 10 км по Киевскому шоссе от аэропорта Внуково и 20 от МКАД, «Александръ» пользуется заслуженной популярностью у организаторов свадеб и молодоженов из-за шикарной пасторальной картинки. Лесопарковая зона клуба с живописным озером включает в себя, например, кедровую аллею и вишневый сад, сакуры, карликовые плакучие берёзы, голубые ели.

Плюс высококачественная инфраструктура (веранды, шатры, коттеджи) для желающих соединиться узами брака на природе, но с максимальным, клубным комфортом. Кстати говоря, именно из-за комфорта гостей, являющимся приоритетным стандартом клуба, рекомендуем позаботиться о билетах на народные гуляния «АЙ «ДА» МАСЛЕНИЦА» в клубе загородного отдыха «Александръ» заранее. Дело в том, что, несмотря на площадь в 10 ГА, комфортно разместится, чтобы отпраздновать Масленицу, смогут не более чем 1500 счастливчиков.

Само масштабное пятичасовое гуляние начнется 1 марта в полдень. В программе увлекательные хороводы, песни, пляски, игры, шоу гигантских трансформеров, концерт популярных исполнителей, дискотека, торжественное сожжение Масленицы. И, конечно же, вкуснейшие русские блины. Ведь Обжорная Масленица – это, прежде всего, обильная и сытная пища на фудкорте и в гастропабе и ярмарка с эко-продукцией. Если и этого мало, то гостям, желающим приготовить шашлык самостоятельно, открыт доступ к зонам BBQ.

Но Масленица ведь не только Обжорная, она еще и Весёлая!

Начнём с программы для маленьких туристов. К традиционным для клуба детским развлечениям, предоставляемым в любое время года, таким как «Зверюшкин двор», где можно покататься на пони и пообщаются с животными, или Горка-гигант, на которой можно взять на прокат тюбинги и скатиться с ветерком, тиру и батутной зоне добавятся разнообразные мастер-классы с профессиональными аниматорами, веселые и занимательные конкурсы и викторины на свежем воздухе.

Важно отметить, что на территории клуба всегда работает частный детский сад и начальная школа в специально оборудованном коттедже у живописного озера. Воспитанники SCHOOLVILLE, совершая свои прогулки или занимаясь йогой, ежедневно получают порцию свежего воздуха и ежедневную дозу витамина Д. Во SCHOOLVILLE все по-взрослому: организована и литературная гостиная и пластилиновая лаборатория, клуб очень делового английского.

Взрослым гостям клуб загородного отдыха «Александръ» настоятельно рекомендует заранее подкачаться, ведь масленичная ярмарка и не ярмарка вовсе без состязательной забавы «Масленичный столб», где можно продемонстрировать свою недюжинную мужицкую силу и выиграть жене сапоги разнообразные призы и подарки. Силушка понадобится и в конкурсе поедания блинов на скорость, да и в бою подушками на бревнах.

На праздничном концерте живой звук обеспечат Ирина Олифер, победительница шоу-проекта «Победитель» на «Первом канале» и финалистка проекта «X-фактор. Главная сцена» телеканала «Россия», Ив Набиев, победитель вокального телешоу «Успех» на телеканале «СТС» и группа Менхаузен ЖАНР.

И не забываем и о стандартных услугах клуба загородного отдыха «Александръ»: имидж-студия, комплекс бань, катание на лошадях, эко-ферма, рыбалка, беседки и зоны барбекю, караоке-бар.



