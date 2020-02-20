ФСО получит право определять трассы передвижения объектов госохраны

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20 февраля 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В первом чтении приняты поправки в федеральный закон «О государственной охране».

Как пояснил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, необходимость изменений связана с тем, что закон о ФСО был принят в 1996 году, и законодательство о госохране необходимо привести в соответствие с законодательством о других правоохранительных органах.

Законопроектом, в частности, предлагается разъяснить порядок применения сотрудниками органов госохраны физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники.

«Мы уточнили в том числе нормы об ответственности сотрудников ФСО за вред, который может быть причинен при их применении», – пояснил Василий Пискарев.

Также законопроект предлагает «наделить органы государственной охраны правом определять трассы передвижения объектов государственной охраны».