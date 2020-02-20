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В Симферополе соборную мечеть достроят до конца 2020 года

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В Симферополе соборную мечеть достроят до конца 2020 года

Точных сроков окончания строительства соборной мечети под Симферополем пока не называют. Однако ее вероятно достроят до конца 2020 года.

Как сообщил заместитель муфтия Крыма Айдер ИСМАИЛОВ, о конкретных сроках говорить сложно, поскольку это сопряжено со многими факторами.

«Среди них растаможивание и доставка материалов, которые идут из-за пределов России. В этом плане бывают проволочки. Но надеемся, что к концу этого года достроим», - цитирует его «РИА Крым». 

ИСМАИЛОВ добавил, что на сегодняшний день в строящемся здании мечети идут отделочные работы. Специалисты работают над михрабом (ниша, указывающая направление Мекки.

«Это центральная, самая основная части внутреннего украшения мечети. Работы по росписи и внутреннему убранству ведутся полным ходом», – отметил он.

Напомним, что возводить ее начали в 2016 году. Изначально соборную мечеть планировали достроить в 2019 году, однако решено было перенести это событие как минимум на год.

ГБ

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