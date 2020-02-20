В Симферополе соборную мечеть достроят до конца 2020 года

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20 февраля 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Точных сроков окончания строительства соборной мечети под Симферополем пока не называют. Однако ее вероятно достроят до конца 2020 года.

Как сообщил заместитель муфтия Крыма Айдер ИСМАИЛОВ, о конкретных сроках говорить сложно, поскольку это сопряжено со многими факторами.

«Среди них растаможивание и доставка материалов, которые идут из-за пределов России. В этом плане бывают проволочки. Но надеемся, что к концу этого года достроим», - цитирует его «РИА Крым».

ИСМАИЛОВ добавил, что на сегодняшний день в строящемся здании мечети идут отделочные работы. Специалисты работают над михрабом (ниша, указывающая направление Мекки.

«Это центральная, самая основная части внутреннего украшения мечети. Работы по росписи и внутреннему убранству ведутся полным ходом», – отметил он.

Напомним, что возводить ее начали в 2016 году. Изначально соборную мечеть планировали достроить в 2019 году, однако решено было перенести это событие как минимум на год.