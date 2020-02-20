Председатели СНТ обсудили вопросы обслуживания электросетей

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20 февраля 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

19 февраля в терруправлении Первомайского района прошло очередное занятие Школы садоводов Олега Валенчука для руководителей садоводческих товариществ.

Напомним, занятия для председателей и казначеев регулярно проходят в Кирове в рамках Школы садоводов, организованной 9 лет назад по инициативе депутата Государственной Думы РФ, председателя Союза садоводов России Олега Валенчука.

Председатели и казначеи – люди, как правило, энергичные и инициативные. От их таланта наладить работу и взаимоотношения с различными инстанциями во многом зависит благополучие всего садоводства. Там, где есть хороший управляющий, нет воровства и грязи, дороги освещены и почищены, а из кранов всегда течет вода.

Но председателями не рождаются. Да и законы, которые распространяются на СНТ, нужно не только знать, но и в них разбираться и постоянно держать руку на пульсе, так как практически каждый год появляется что-то новое.

Чтобы помочь разобраться в самых злободневных вопросах и своевременно знакомить руководителей со всеми изменениями и была создана Школа председателей. На повестке всегда самые актуальные темы. В этот раз занятие было посвящено теме электроэнергии.

Для садоводческих товариществ проблемы с собственным электросетевым хозяйством выходят на первый план. Электосети нуждается в регулярном обслуживании и ремонте.

Особенно остро эта проблема ощущается в тех СНТ, которые образованы еще в советские годы: зачастую воздушные линии в таких садоводствах изношены, а трансформаторные подстанции в удручающем состоянии. Это не только влияет на надежность энергоснабжения жителей, но и угрожает их жизни и здоровью.

С чего начать передачу электросетей СНТ? Как бороться с воровством не выходя за рамки закона? Эти и многие другие вопросы председатели обсудили с юристом Союза садоводов Владимиром Пикулиным и представителями кировских энергетических компаний.

- Председатели садоводческих товариществ – наш золотой фонд, не зря садоводы доверяют им вести общие дела, - отметил Олег Валенчук. - Поэтому считаю, что им необходимо оказывать всестороннюю поддержку в их нелегком труде. Занятия для руководителей СНТ, организованные в рамках Школы садоводов, позволяют получать информацию, необходимую для работы в садоводстве, оперативно и, что называется, из первых уст. Мы и дальше будем проводить такие встречи и приглашать на них экспертов в разных вопросах.