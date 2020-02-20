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Пенсионерка, бывшая учительница, вернула в Кремль прибавку к пенсии в размере 1 рубль 10 копеек

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Пенсионерка, бывшая учительница, вернула в Кремль прибавку к пенсии в размере 1 рубль 10 копеек
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Пенсионерка, бывшая школьная учительница с 33-летним стажем, вернула в Кремль прибавку к пенсии в размере одного рубля 10 копеек (1 руб. 10 коп.). Бывший педагог из Челябинска Елена Карпеня не пожалела 81 рубль за пересылку пенсионной прибавки, 1,1 рубля.

Перевод направлен  на имя президента Владимира Путина. С 1 января 2020 года пенсию российским пенсионерам проиндексировали на 6,6 процента.  Бывшая учительница рассказала, что после выхода на пенсию получала 7200 рублей. За несколько лет, к декабрю 2019 года, выплата увеличилась до 9224 рублей.
"А в следующем году 50 копеек добавят? Лучше бы ничего не делали, чем так унижать людей", - высказалась пенсионерка в интервью изданию 74.RU.

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ИЧ

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