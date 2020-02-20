Новый севастопольский парк может быть назван именем Юрия Лужкова

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20 февраля 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Новый севастопольский парк может быть назван именем бывшего московского градоначальника Юрия ЛУЖКОВА. С такой инициативой к депутатам Заксобрания обратились местные жители.

Они предложили присвоить имя бывшего мэра столицы будущему общественному пространству на западном берегу Стрелецкой бухты. Именно в этом районе в промежутке с 2002 по 2006 года на четной стороне улицы Фадеева при содействии Юрия ЛУЖКОВА появились дома для военнослужащих Черноморского флота, передает издание «Вести-Севастополь».

Депутаты ознакомились с предложением севастопольцев на заседании комитета Заксобрания по градостроительству и земельным вопросам и единогласно поддержали эту инициативу. В свою очередь они предложили установить в новом парке бюст мэра Москвы.