Киев лишает университет из Донецка названия донецкого

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20 февраля 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Минерва Макгонагалл из фильма про Гарри Поттера на стоп-кадре из упомянутого фильма

Правительство Украины решило переименовать сбежавший из Донецка университет экономики. Власти решили убрать из его названия слово «донецкий». Теперь он просто «национальный».

Донецкий университет сбежал на Украину в самом начале войны. Учебное заведение переехало в Кривой Рог. Теперь его решено переименовать.

Само переименование больше похоже на призрак декоммунизации. Из названия просто удаляют слово «донецкий». Теперь университет придумали назвать просто «Национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского».

Чтобы провернуть эту лингвистическую хирургию, украинский кабмин пошел на то, чтобы повысить статус университета. В его состав включили несколько дополнительных учебных заведений.

В целом на Украине есть проблемы с высшим образованием. На Украине насчитывается 300 ВУЗов. Но тамошний Минобр говорит, что столько университетов официальному Киеву не нужно. Поэтому кабмин решил провести реформу образования. Высшие учебные заведения укрупняют.

А тем временем, студенты с Украины уезжают учиться в Россию. Впрочем, тут больше речь идет о беженцах с Донбасса.