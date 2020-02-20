Киев лишает университет из Донецка названия донецкого

Правительство Украины решило переименовать сбежавший из Донецка университет экономики. Власти решили убрать из его названия слово «донецкий». Теперь он просто «национальный».
Донецкий университет сбежал на Украину в самом начале войны. Учебное заведение переехало в Кривой Рог. Теперь его решено переименовать.
Само переименование больше похоже на призрак декоммунизации. Из названия просто удаляют слово «донецкий». Теперь университет придумали назвать просто «Национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского».
Чтобы провернуть эту лингвистическую хирургию, украинский кабмин пошел на то, чтобы повысить статус университета. В его состав включили несколько дополнительных учебных заведений.
В целом на Украине есть проблемы с высшим образованием. На Украине насчитывается 300 ВУЗов. Но тамошний Минобр говорит, что столько университетов официальному Киеву не нужно. Поэтому кабмин решил провести реформу образования. Высшие учебные заведения укрупняют.
А тем временем, студенты с Украины уезжают учиться в Россию. Впрочем, тут больше речь идет о беженцах с Донбасса.