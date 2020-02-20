На Южном Урале изменят подход к вручению повесток призывникам

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20 февраля 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинской области будет изменен подход к вручению повесток призывникам на срочную военную службу. Уведомления будут вручаться с помощью писем с уведомлением.

Законопроект о поправке в статью 31 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» принят в первом чтении. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Литовченко, комментируя просьбу военного комиссара Советского и Центрального района Челябинска Максима Маслова изменить порядок вручения повесток призывникам.

«Этот вопрос давно требовал разрешения. Человек может просто бегать долгие годы, изображая, что ничего о призыве не знает, нарушать закон, причем без всяких последствий», - подчеркнул депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

Повестки можно будет не только вручать лично, но и отправлять по почте — заказным письмом с уведомлением. В этом случае повестка будет считаться врученной в тот момент, когда за получение письма распишется сам призывник, его родственники или даже представители.

Количество уклонистов, которым невозможно вручить повестки, составляет треть от всех призывников, поэтому необходимо менять подход к их оповещению. По словам Анатолия Литовченко по новым правилам будет проведен уже осенний призыв, сообщает агентство Полит74.