Ямпольская рассказала, зачем государству культура

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20 февраля 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская полагает, что развитие культуры помогает обеспечить чувство удовлетворённости жизнью, которое испытывают граждане.

«Социалка ликвидирует факторы неудовлетворённости. Культура прокачивает чувство удовлетворённости. Первое без второго — сизифов труд, мучительная и затратная борьба с противотоком вечного недовольства. Нельзя решить абсолютно все проблемы. Зато можно поменять отношение хотя бы к части из них. Искусство — это шанс перевернуть сознание, расширить горизонты», —рассказала Ямпольская.

По словам депутата, воспитание чувств, смягчение нравов, житейская мудрость, устойчивость к манипуляциям и деструктивной пропаганде наилучшим образом формируются именно силами искусства.