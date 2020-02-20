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Жительницы Кургана посетовали, что не могут записать детей к лор-врачу. В поликлинике нет специалиста

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Жительницы Кургана посетовали, что не могут записать детей к лор-врачу. В поликлинике нет специалиста
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Жительница Кургана несколько месяцев не может записать своего маленького ребенка к оториноларингологу. Мама Анжелика обычно водит своего малыша в детскую поликлинику на ул. Савельева, 33. У ребенка диагностированы аденоиды.

Ребенку необходима консультация специалиста - ЛОР-врача и направление на операцию по удалению аденоидов. Но в этой поликлинике давно нет отоларинголога.

Маму с сыном отправляют в другую поликлинику. В поликлинике на Коли Мяготина, 114, тоже отказали в записи к ЛОРу. Сначала в регистратуре ответили, что такой специалист в военкомате. В середине февраля пациентов предупредили, что на март их тоже не запишут. Мама малыша возмущена, что в течении двух месяцев не может попасть с ребенком к специалисту.

Женщина пожаловалась на курганскую медицину и отсутствие врачей на сайте "Обратись", - сообщает URA.RU.
Жительницы Кургана отметили, что врачи, которые работали в детской поликлинике, перешли работать в платные медцентры.

 

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