Новый кодекс нам не нужен

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20 февраля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели», Михаил Смиренский ]

кодекс, фото: соцсети

На портале Министерства юстиции РФ опубликован проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Он вызвал резкую критику депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, ученых, адвокатов, общественных деятелей. Об основных тенденциях и направлениях нового Кодекса мы беседуем с одним из авторов нынешнего КоАП РФ – Почетным адвокатом России, вице-президентом Движения автомобилистов России Леонидом Ольшанским.





Что же позитивного и принципиально важного в действующем кодексе?

Прежде всего, лишение любого специального права (водителя, летчика, капитана теплохода, охотника, рыболова) стало возможным только по решению суда. В старом же Кодексе РСФСР специального права мог лишить начальник ГАИ, охотинспекции одним росчерком пера в тишине своего кабинета. Наказывать за нарушение федеральных правил и норм и, в первую очередь, за нарушение ПДД стало возможным только по российскому кодексу, а не на основании приказов или указов.

Был введен запрет на применение эвакуаторов и блокираторов, переэкзаменовок и снятие номерных знаков.

В результате нынешний КоАП РФ был принят и подписан Президентом РФ. Крупнейшие ученые-юристы нашей страны и международные эксперты пришли тогда к выводу, что принятый Кодекс соответствует самым высоким мировым стандартам.

Тогда непонятно, зачем его менять?

Давайте вспомним, что Уголовный и Гражданский кодексы были прияты в середине 90-х годов прошлого века, в них вносятся поправки, но никто не говорит о необходимости их замены на новые.

Ответ очень прост. Многочисленные ведомства, начиная с МВД и заканчивая Стройнадзором хотят концентрировать рычаги власти. Новый Кодекс – возможность многократно усилить эти рычаги.

Конкретно как вырастут штрафы в новом Кодексе за нарушения ПДД?

Приведу несколько примеров. Превышение скорости на 20-40 км/ч сегодня – 500 руб., планируется 3000 руб. Превышение скорости на 20-40 км/ч сегодня – 1000 руб., хотят – 4000 руб. Превышение скорости на 60 км/ч сегодня 2000–2500 руб., хотят 5000 или лишение прав на срок до 6 мес. Повторное превышение более чем на 40-60 км/ч сегодня 2000 руб., хотят 10000 руб. или лишение прав на срок 1 год.

За невыполение требования инспектора об остановке был штраф 800 руб. Предлагается 40 000 руб. или лишение прав на срок до 3 лет.





Что это за история с накопительной системой для водителя?

История с накопительной системой более серьезна и более антиконституционна, чем может показаться на первый взгляд.

Мы уже говорили, что при Советской власти инспектор прокалывал в талонах предупреждений дырки.

В итоге эту систему отменили. Но представители ГАИ за принцип повторности бились насмерть. В 1992 году старый Кодекс РСФСР накопительный принцип вернулся в форме балльной системы: не пристегнулся ремнем – 1 балл, превысил скорость – 3 балла. Набрал 15 баллов в течение года – лишение прав на срок год-полтора. И чтобы не лишили прав, водители часто давали взятки.

В 1997 г. депутаты Госдумы пришли к выводу – я участвовал в этих боях! – что балльная система учета нарушает важнейший принцип Конституции РФ: «за одно деяние дважды не наказывают». А что получается, сначала водитель платит штраф. А затем по совокупности этих штрафов его наказывают лишением прав. Уже существует журналистская метафора: воров и грабителей, отсидевших трижды в тюрьме за свои деяния, не сажают в четвертый раз только по совокупности предыдущих преступлений.

Самая «взяточная» статья – это накопительный принцип, балльная система. Но меры, которые предлагаются сегодня – еще более драконовские. Раньше было 15 баллов, а теперь три нарушения в течение года – и лишение прав. Более, чем на год!

Но и после этого водительское удостоверение так просто не получить. Придется идти на так называемую переэкзаменовку.

Как известно, все законопроекты вносятся в Государственную Думу РФ. Что говорят по этому поводу депутаты нижней палаты российского парламента?

Депутаты негодуют. Например, руководитель Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов высказался против накопительной системы и серьезного увеличения штрафов. Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что проект нового Кодекса не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию.

У читателя невольно возникает предположение, что кодекс об административных правонарушениях – это кодекс ответственности водителей и собственников транспортных средств.

Это не так, хотя больше всего репрессий авторы нового Кодекса придумали для многомиллионной армии автомобилистов. Но не забыли они продавцов товаров, строителей, путешественников и т.п.

Какие же самые вопиющие нарушения прав юридических и физических лиц можно найти в проекте нового КоАП РФ?

Прежде всего, проект посягает на ст.46 Конституции РФ, которая дает каждому право на судебную защиту. Авторы нового Кодекса цинично пишут, что «должна быть предусмотрена передача значительной части полномочий мировых судей по рассмотрению дел об административных правонарушениях…» неким коллегиальным органам.

Это значит, что вместо суда вас будут наказывать некие «тройки» времен гражданской войны, созданные при сельсоветах, собесах, полиции и т.д.

Этого допустить нельзя, наказывать может только суд, а инспектор обязан лишь составить протокол.

Депутаты различного уровня, правительственные чиновники, представители малого и среднего бизнеса неоднократно говорили. Что приостановка работы объекта несет, по существу, смерть предприятию. Не прибыли, нечем платить за свет, воду, тепло. Как решен это вопрос в проекте нового КоАП РФ?

Положение заводов, фабрик, магазинов и строек еще больше ухудшается. Сегодня приостановить деятельность предприятия может только суд. Чаще всего – арбитражный, где работают высококвалифицированные специалисты. Многочисленные представители контрольных и надзорных органов могут только обратиться с соответствующим заявлением в суд.

Проект нового КоАП РФ предоставляет возможность многочисленной армии контролеров приостанавливать деятельность учреждений, предприятий, организаций на срок до рассмотрения дела судом. А ведь это – несколько месяцев.

Новый Кодекс будет толще старого?

Он будет не просто толще. Его искусственно хотят порезать на несколько томов. Первый – непосредственно Кодекс об административных правонарушениях. Второй – процессуальный Кодекс.

Кому и зачем это нужно?Ведь студентам на первом курсе объясняют, что главные принципы административного законодательства – компактность и оперативность. И от административно-процессуального кодекса давно отказались.

Это нужно многочисленным административным органам, чтобы скрыть репрессии и перенести их из КоАП РФ в процессуальный Кодекс и «обозвать» таким «занаученным» понятием, как «меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях».

Ну, например?

Начнем с нашей горячо любимой автомобильной темы. Штраф, лишение специального права – это санкции (наказание) в первом томе Кодекса. Эвакуаторы, изъятие автомобиля – меры обеспечения. Только что мы говорили о временном запрете деятельности предприятий и учреждений. Это все – в процессуальном Кодексе как меры обеспечения.

Очень много споров вызвало предложение авторов нового Кодекса об изъятии, а очень часто – конфискации автомобиля за нарушения, совершенные водителем. Что вы можете сказать по этому поводу?

Авторы Кодекса хитрым образом делают «винегрет». Автомобиль, квартира, дача, гараж – важнейшие категории Гражданского кодекса. Водитель, охотник, рыболов, участник несанкционированного митинга – важнейшие категории административного законодательства.

За участие в несанкционированном митинге никто не предлагал конфисковать у участника пальто или ботинки. Совершенно недопустимо изымать автомобиль у собственника (в равной мере как у юридического лица, так и у физического, тем более у пенсионеров и ветеранов) за «грехи» водителя, хоть за год, хоть за два, хоть за десять лет.

В связи с этим как можно наказывать по показаниям камер собственника транспортного средства за нарушения водителя?

Совершенно очевидно, что нельзя. Высококвалифицированные эксперты давно констатировали, что, когда штраф приходит по почте собственнику, наказывается заведомо невиновный - тот, кто не был за рулем. То есть, нарушается всем известный принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст.49 Конституции РФ.

Кроме того, Постановление о штрафе выносится без классических процедур: без нарушителя, без адвоката, без свидетелей. Вот Вам и процессуальный Кодекс.

Какой же вывод из всего сказанного?

Вывод очень простой: нам новый Кодекс об административных правонарушениях РФ НЕ НУЖЕН. Ни в одном томе, ни в двух. Все эти проекты необходимо отправить в утиль. Кстати, один из видных представителей «Единой России» Андрей Турчак сказал, что обновленная версия Кодекса не иначе как «репрессивная машина для дополнительных поборов с населения».