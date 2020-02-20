Бывший депутат из Салехарда вышел на свободу за 5 миллионов рублей

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20 февраля 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

Экс-заместителя председателя городской думы Салехарда Александра Пизняка освободили из-под стражи до суда под залог в 5 млн рублей.

По информации следкома по ЯНАО, освобождение под залог будет действовать до суда.

Бывший зампредседателя думы Салехарда Александр Пизняк был задержан силовиками в декабре прошлого года по подозрению в получении взятки в 5 млн рублей. Против всех участников инцидента возбуждены уголовные дела.

Пизняку избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО, и он до сих пор находится там. Также дума Салехарда досрочно лишила его депутатского мандата.