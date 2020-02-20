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«Заговорщик» Ванецян и «святой» Сорос

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

«Заговорщик» Ванецян и «святой» Сорос
Артур Ванецян, фото соцсети

Американский миллиардер и «делатель» цветных революций Сорос в нынешней Армении лицо священное. Иначе как объяснишь, что власти как один встают на его защиту? 

Вот вам наглядный пример. О том, что отставка Артура Ванецяна с поста руководителя СНБ связана с попыткой государственного переворота, представители правящей силы заговорили спустя  длительное время после скандального объяснения причин отставки. И только после того, как Ванецян признался, что структуры господина Сороса представляют угрозу для безопасности Армении. Вот тут и началось! 

Лидер партии «Республика» Арам Саркисян, к примеру, заявил: «Ванецян обслуживает чужие интересы, он проглотил наживку, что и стало причиной отставки». Если человек во главе Службы национальной безопасности, в самом деле, обслуживал чужие интересы, то почему его отправили в отставку, а не заключили под арест?

А адвокат Норайр Норикян заявил: «Известие о государственном перевороте со стороны Ванецяна должно получить правовую оценку». Еще раз подчеркну, что версия  госпереворота появилась сразу после  заявления Ванецяна об угрозе для страны, которая исходит от фондов Открытого общества. О том, что соросовская номенклатура в последнее время шантажирует премьера  в связи с вакансией должности руководителя Службы нацбезопасности, писалось неоднократно. Эта номенклатура хочет видеть в кресле руководителя службы своего человека. О том, какие последствия для государства будет иметь подобное кадровое решение, мыслящей публике объяснять не надо.

Ведь чего больше всего боится Пашинян? Того, что Ванецян заговорит, и тогда все тайны «бархатной революции» станут явью. В том числе и реальное участие в ней иностранных спецслужб и фондов. Поэтому пока и не дана отмашка травить бывшего главу спецслужбы якобы его попыткой госпереворота. 

Но на самом деле, истоки заговоров и государственных переворотов Николу следует искать в соросовской номенклатуре, которая возмущена тем, что премьер затягивает ратификацию Стамбульской конвенции и назначение соросовских кадров на посты руководителей силовых структур. Не исключено, что отставка Никола с поста премьер-министра станет следствием заговора этой номенклатуры, которая  имеет круглосуточный доступ к его уху, а теперь требует предоставить ей допуск к государственным секретам.

Гнездо заговорщиков следует искать в  агентурной сети господина Сороса, которая  опутала всю Армению. В верхнем эшелоне власти сформировалась уникальная ситуация: правительство премьера, за исключением силовиков, подчиняется не столько ему, сколько дяде Джорджу, а дядя недоволен темпами эксперимента по разрушению армянского государства, он требует ускорить процесс. На вопрос, связанный с возможным арестом Ванецяна,  общественный деятель Нарек Самсонян ответил, что, если такое случится, то Пашинян окажется в ситуации «за 5 минут до потери власти». Вот и боится.

 

ГБ

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