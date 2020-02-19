5 самых опасных заболеваний и профилактика от них

Риск приобрести опасное, неизлечимое и даже смертельное заболевание пугает человечество из года в год. От чего чаще всего умирают россияне и как уберечь себя и своих близких?
Врач ортопед-травматолог и хирург клиники Блохина Владимир Цуканов назвал пять самых опасных заболеваний для человека:
1. Онкозаболевания
2. Сердечно-сосудистые заболевания
3. Особо опасные инфекции (СПИД, гепатит и др.)
4. Общие терапевтические заболевания, связанные с поражением легких (такие как туберкулез и некоторые другие тяжелые легочные инфекции)
5. Опасные инфекционные болезни, связанные с анаэробной инфекцией (так называемая газовая гангрена)
Поможет, по его словам, профилактика, а для этого надо обращаться к специалистам. «Чтобы поймать заболевание на микростадии и начать комплексное и эффективное лечение, – уверен он, – нужна ежегодная диагностика и никак иначе».