Как предотвратить развитие опасных болезней

//Общество 13+

19 февраля 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

диспансеризация, pixabay.com

Плановыми диспансеризациями почему-то пренебрегают многие, но знать о состоянии своего здоровья важно каждому из нас. Врач рассказал «АН» какие обследования нужно проходить периодически, чтобы суметь предотвратить опасную болезнь.

Некоторые думают, что серьезное заболевание можно распознать только по симптомам. Мы обращаемся ко врачам по случаю – только если уже болит. К сожалению, о профилактике и постоянной диагностике здоровья думаем редко. Из-за этого и забываем о наличии болезней, при которых разрушительный процесс уже идет, но себя никак не проявляет. А распознать только что начавшуюся болезнь совсем не так сложно, как кажется: «Для элементарной диагностики своего состояния необходима самая малость, – уверен врач ортопед-травматолог и хирург клиники Блохина Владимир Цуканов.

Владимир Цуканов

– Нужно хотя бы раз в год сдать общий анализ и биохимию крови, общий анализ мочи, анализ на особо опасные инфекции и обратиться с результатами к терапевту. К сожалению, расшифровать анализы самостоятельно без образования невозможно, но выбирать не приходится

Также существуют современные методики, которые позволяют провести скрытую диагностику внутренних органов – это развернутое МРТ по специальной программе, позволяющее определить любые минимальные патологические и бессимптомные изменения внутренних органов, обследованием которых из-за этого нельзя пренебрегать».