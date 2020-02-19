Все новости >>

//Общество 13+

Как предотвратить развитие опасных болезней

, 20:41 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Как предотвратить развитие опасных болезней
диспансеризация, pixabay.com

Плановыми диспансеризациями почему-то пренебрегают многие, но знать о состоянии своего здоровья важно каждому из нас. Врач рассказал «АН» какие обследования нужно проходить периодически, чтобы суметь предотвратить опасную болезнь.

Некоторые думают, что серьезное заболевание можно распознать только по симптомам. Мы обращаемся ко врачам по случаю – только если уже болит. К сожалению, о профилактике и постоянной диагностике здоровья думаем редко. Из-за этого и забываем о наличии болезней, при которых разрушительный процесс уже идет, но себя никак не проявляет. А распознать только что начавшуюся болезнь совсем не так сложно, как кажется: «Для элементарной диагностики своего состояния необходима самая малость, – уверен врач ортопед-травматолог и хирург клиники Блохина Владимир Цуканов.

 

Владимир Цуканов

– Нужно хотя бы раз в год сдать общий анализ и биохимию крови, общий анализ мочи, анализ на особо опасные инфекции и обратиться с результатами к терапевту. К сожалению, расшифровать анализы самостоятельно без образования невозможно, но выбирать не приходится

Также существуют современные методики, которые позволяют провести скрытую диагностику внутренних органов – это развернутое МРТ по специальной программе, позволяющее определить любые минимальные патологические и бессимптомные изменения внутренних органов, обследованием которых из-за этого нельзя пренебрегать».

//картина дня

Политика

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. По данному вопросу высказался некоторое время назад киевский эксперт Руслан Бортник.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили…

//новости ан

//новости ан

Комитет ГД по госстроительству и законодательству в среду отклонил поправку депутатов фракции ЛДПР, которые предложили заменить слово "Президент" на "Верховный Правитель"…

В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций, участвовавших в махинациях по нацпроекту. Среди задержанных – 2 управленца…

Павел Прилучный снимается в новом фильме. И чтобы соответствовать образу, российскому актеру катастрофически необходимо сбросить лишний вес, что дается ему с большим…

//новости ан

Актриса Елена Сафонова написала открытое письмо президенту России. Поводом для обращения к Путину послужила ужасающая ситуация с защитой животных в современной России…

//новости ан