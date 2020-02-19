Врач рассказал, как избежать травм в гололед

//Общество 13+

19 февраля 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

зима, гололед, pixabay.com

Опасные погодные условия – наиболее частая причина получения травм зимой. По статистике 15% больничных в это время года выписываются после падений на льду. «АН» узнали, как избежать травм в гололед и что делать, если удержать равновесие все-таки не удалось.

Самый главный фактор для того, чтобы избежать травм в гололед – правильная обувь и аккуратное движение по льду, считает врач ортопед-травматолог и хирург клиники Блохина Владимир Цуканов:

Владимир Цуканов

«Чтобы максимально минимизировать возможность упасть в гололед, надо носить обувь, в которую встроены металлические шипы. Или прикрепить к подошве обычной шипованные резиновые накладки. Последние продаются в спортивных и туристических магазинах очень дешево. Это практически на 100% помогает избежать падений.

Если все таки не повезло и вы упали, знать надо следующее: такого рода травмы чаще всего происходят в области голеностопного и коленного суставов, в предплечье. Если возможности обратиться и получить специализированную помощь сразу нет, надо самостоятельно зафиксировать конечность хотя бы шарфом, чтобы минимизировать дальнейшее смещение. Наступать на травмированную ногу или делать что-то травмированной рукой, разумеется, запрещено. Тут главное – как можно быстрее обратиться ко врачу».