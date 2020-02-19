Главное событие в мире шоколада состоится в Москве

//Общество 13+

19 февраля 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

19-21 марта 2020 г. в ЦВК «Экспоцентр» пройдет VIII международный Салон Шоколада (SALONDUCHOCOLAT) - единственная выставка в России, посвященная исключительно шоколаду, важное событие потребительского рынка.

Статистика

145 000 000 потребителей шоколада живет в России

прирост потребителей кондитерских изделий, начиная с 2010 года, составляет ежегодно минимум 3%.

только в 2018 году в России было зафиксировано увеличение продаж шоколада в плитках на 13%.

Мероприятие направлено как на бизнес-аудиторию – производителей шоколадной продукции, представителей оптовой торговли, импортеров, дистрибьюторов, торговые сети, бутиковую розницу, отели, кафе, рестораны, так и на конечных потребителей – гурманов и ценителей шоколада.

Большое внимание в программе Салона уделено конференциям и бизнес-встречам формата B2B. К участию в конференции приглашены представители индустрии премиального шоколада, крупного ритейла и сферы бизнеса - FreshCacao, MaRussia, Royce, ВкусВилл, Азбука Вкуса, Бахетле, Store Experience, Ассоциации маркетинга в ритейле POPAI, маркетингового агенства GFK, HoReCa Trends и многие другие. Представители топ-менеджмента крупнейших компаний ответят на ваши вопросы, приведут последние данные статистики по отрасли, проанализируют ситуацию на рынке.

Чтобы удивить поклонников изысканного лакомства, 19-21 марта в Москве соберутся представители стран-экспортеров какао-бобов и производителей шоколадной продукции, представляющих Бельгию, Венгрию, Доминикану, Италию, Мадагаскар, Перу, Россию, Эквадор, Японию и другие страны.

На выставке у вас есть возможность ознакомиться с весьма необычными сортами шоколада: это ремесленный шоколад по технологии bean-to-bar (от боба до плитки), веганский шоколад, шоколадные конфеты ручной работы, сырные конфеты, органический шоколад, шоколад с заменителем сахара и т.д.

Свою продукцию представят лучшие бренды-производителей премиального шоколада, а также шоколатье и производители шоколада ручной работы, в частности, Шоколадный бутик Андрея Канакина, японский шоколад ROYCE, Мануфактура ремесленного шоколада FreshCacao, венгерский шоколад ручной работы chocoMe, шоколадные конфеты из натуральных ингредиентов DaveMunger(официальный поставщик Кремля), Мануфактура премиального шоколада MaRussia, натуральный сырой шоколад «Боб», Сырные конфеты LARKAChocolates, Гастрономические подарки «Николя Тибо», Шоколадная лаборатория Елены Овсянниковой CHOCOLA, Мастерская шоколада Teville, Натуральные конфеты datealmonds.com, авторский шоколад ChocolateStudio, Шоколадные конфеты Sweetmaker, Шоколадная мануфактура «Секрет Майя», Шоколадная мастерская семьи Ермолаевых, Ремесленный шоколад из Башкирии Chocotta, Торговое представительство Перу в Москве, какао-бобы из Эквадора от Poncacao, итальянский производитель оборудования для производства ремесленного шоколада FBM и другие.

Организатор Московского Салона Шоколада – компания Messe Frankfurt, одни из крупнейших в мире организаторов выставок, конгрессов и других мероприятий. Салон будет проходить в «Экспоцентре» параллельно с Международной выставкой хлебопекарной и кондитерской индустрии Modern Bakery Moscow, еще одной профессиональной выставкой из портфолио орагнизатора Messe Frankfurt RUS.

Салон Шоколада в Москве - это не просто выставка, а целый фестиваль, сопровождаемый уникальной программой мероприятий нон-стоп – от деловых конференций до развлекательных шоу и fashion‑показов.

В течение всех трех дней Салона ведущие шеф-кондитеры и шоколатье будут готовить на ваших глазах свои авторские десерты и делиться профессиональными секретами. В шоу примет участие шеф-кондитер года по версии французского ресторанного гида Gault & Millau Виллем Верлоой (Бельгия), шеф-кондитеры лучших отелей Москвы: Антон Почтарь, The Ritz Carlton Moscow, Атилла Сабо, легендарный отель «Метрополь», Денис Чернавин, «Ренессанс Москва Монарх». И, конечно, свое мастерство продемонстрируют шоколатье-участники экспозиции: мастера настоящего шоколада Bean-to-bar (мануфактура FreshCacao), шоколадный мастер Елена Сучкова (Школа Шоколада); шоколатье Тимофей Бандуркин (Sweetmaker) и другие.

На стенде Школы Шоколада Елены Сучковой вы узнаете секреты приготовления шоколадно-сырного торта, брауни с сырным кремом Кремето, трюфелей, шоколадного десерта с сырным кремом и малиновым соусом, шоколадных эклеров с ванильно-сырным кремом и других десертов «от кутюр»!

Одной из «изюминок» в рамках салона станет легендарное дефиле платьев, декорированных настоящим шоколадом. Зрители смогут увидеть привезенные из Парижа творения французских кондитеров, а также наряды, созданные лучшими шоколатье Московского Салона в коллаборации с дизайнерами Школы-студии Вячеслава Зайцева и РГУ им. Косыгина.

Приглашаем вас на главное событие года - как для профессионалов, так и для всех любителей шоколада. Ждем 19-21 марта 2020 года в ЦВК «Экспоцентр», 3-й павильон. Билет на Салон Шоколада и подробная информация: https://salonduchocolat.ru/

Место проведения: Москва, «Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14)

Справка о мероприятии

Salon du Chocolat — фестиваль шоколада, проходящий под брендом всемирно известного международного Салона. Первый российский Салон Шоколада состоялся в Москве в 2006 году. Следующие Салоны проходили в 2007, 2008, 2015, 2016 и 2017 годах. Московский Салон Шоколада прошлого года посетили 8 тысяч гостей, в его работе приняли участие 70 профессионалов индустрии. Всего же Салоны Шоколада по всему миру за всё время работы посетили 10 млн человек.

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