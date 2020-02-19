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Когда лень кадилом махать. Священник окропил прихожан водой в церкви прямо из шланга

, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Когда лень кадилом махать. Священник окропил прихожан водой в церкви прямо из шланга

Священнослужители РПЦ снова оказались в центре скандала. В соцсетях появилось видео, на котором батюшка на Крещение окропляет святой водой прихожан прямо из шланга.

В комментариях под видео пользователи пишут, что инновации добрались и до церкви. В РПЦ такое окропление из шланга в церкви назвали «вопросом вкуса» и призвали не раздувать из мухи слона. Тем более, что идея на нова - эфиопский патриарх уже поливал своих прихожан святой водой из пульверизатора.

«Ну что же - прогресс идет. В Италии вместо свечек - лампочки, бросаешь монету, и она горит. Печатными иконами уже никто не удивляется. Обычный бизнес получается». «Этому сектанту даже собственный обряд, который они же и придумали, соблюдать лень. Так из шланга прихожан польёт водопроводной водой и ладно. Да, Гундяев, надо внимательно смотреть, кого на работу у тебя принимают», «Мы так летом в стаде овец моем. Каждую по отдельности лень мыть, так польешь – они меньше воняют», - написали пользователи в комментариях.

БИ

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