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Дизайнеры объяснили, почему нельзя начинать ремонт без помощи профессионалов

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Дизайнеры объяснили, почему нельзя начинать ремонт без помощи профессионалов
фото: pixabey

Многие россияне недовольны качеством своего ремонта, о чем говорят данные социологических опросов. Людям, как оказалось, сложно самим продумывать концепцию будущего дома, а на услуги интерьер-дизайнера они считают правильным не тратиться.

"Вы видите дырку в зубе и считаете, что в эту дырку можно напихать чего угодно. То же самое происходит в интерьере — работа с дизайнером от работы самостоятельной отличается тем, что первый видит картинку в целом, а те, кто сам занимается ремонтом, рассматривают отдельные позиции: отдельно шторы, отдельно цвет стен и что-то еще. Когда все это соединяется, получается какая-то сплошная какофония", — объяснила дизайнер Ирина Татарникова.

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