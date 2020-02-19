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Специалисты: в каких регионах России самые молодые преподаватели вузов

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Специалисты: в каких регионах России самые молодые преподаватели вузов
фото: pixabey

Больше всего преподавателей вузов в возрасте до 29 лет отмечается в Чечне (9,5%), Республике Тыва (8,7%) и Ханты-Мансийском автономном округе (8,4%). Об этом говорят данные Минобрнауки за 2019 год.

Также в пятёрку регионов с самыми молодыми педагогами попали Рязанская область (8,3%) и Пермский край (7,1%).

Специалист в области образования Сергей Комков отметил, что существует естественный процесс формирования кадровых структур в высших учебных заведениях, а также отрасли, где могут очень быстро продвигаться молодые кадры: «например, информационные технологии, всё, что связано с техническими отраслями. И есть такие прикладные отрасли, в которых нужен опыт очень богатый для того, чтобы преподавать».

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