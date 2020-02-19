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Эксперты: Жертвы банковских мошенников сами отдают свои деньги

, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперты: Жертвы банковских мошенников сами отдают свои деньги
фото: pixabey

Специалист в банковской сфере Гарегин Тосунян рассказал, что нельзя никому ни при каких обстоятельствах выдавать никакие пароли.

«Самый простой барьер на пути мошенников – здравый смысл. Первое правило наряду с этим – если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами. Обратная связь очень важна. Но это тоже не стопроцентная гарантия от хищения», - объяснил эксперт.

Также нельзя называть свои пароли, коды и так далее, а с 2017 года число жалоб только по случаям телефонного мошенничества возросло более чем в 15 раз.

СЕ

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