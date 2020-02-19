Посольство РФ в Литве: Причины отказа во въезде в Россию могут быть различными

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19 февраля 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Визовый вопрос между Россией и Прибалтикой всегда был актуален. Но не всегда и прост. Часто желающие посетить РФ виноваты, увы, сами. Особенно, когда в ходу электронные визы. Специально для «Аргументов Недели» посольство РФ в Литве объясняет нюансы с электронными визами.

Итак, чем «страшны» электронные визы?

«Электронные визы для посещения Калининграда и Калининградской области начали оформлять с июля 2019 года, а для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области с октября 2019. Так с 1 октября 2019 года по 20 января 2020 года было оформлено 106 675 электронных виз (граждане Литвы, Эстонии, Латвии).

С учетом того, что Литва граничит с Калининградской областью, то на данный момент большая часть электронных виз для посещения данного региона оформляется литовскими гражданами. С 1 июля 2019 года по 20 января 2020 года оформлено 38929 Е-виз.

Что касается вопроса запрета на въезд иностранных граждан на территорию РФ, то, к сожалению, мы такой статистикой не располагаем. Можем лишь подтвердить, что в случае нарушения иностранными гражданами правил пересечения границ, миграционного режима или Законов РФ, он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности, что в свою очередь является основанием для запрета на последующий визит в РФ, и это имеет отношение как к обычным, так и к электронным визам.

Причины отказа могут быть различными. Как правило, если иностранный гражданин находится, в так называемом «стоп листе». Тогда виза ему оформляться не будет. Опять же стоит учитывать, что решение о пропуске через государственную границу принимают сотрудники пограничной службы.

Если мы говорим об электронных визах, то все случаи отказов во въезде связаны исключительно с ошибками иностранных граждан, которые они допустили при оформлении при заполнении анкет на визу. Так 43% заявителей указали неверный номер паспорта, 49% свою фамилию и имя, 8% - дату рождения и пол. Всего за истекший период не было пропущено из-за подобных ошибок 300 граждан Литвы. Призываем иностранных граждан крайне внимательно заполнять анкету».