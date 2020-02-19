Генеральная прокуратура Латвии выдала ордер на арест Кристине Мисане

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19 февраля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Экс-глава Конституционного суда Латвии Гунарс Кутрис, фото из семейного архива

Чем дальше в лес, тем больше дров. Данная пословица уж очень подходит к делу гражданки Латвии Кристине Мисане.

Напомним печальную историю Кристине.

Гражданка Латвии Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года у них родилась дочь. Между родителями начались конфликты и Кристине решила с дочерью уехать в Латвии. Но в декабре 2018 года Мисане вновь отправилась в ЮАР по рабочим делам. В аэропорту Копенгагена она была задержана местной полицией, так как находилась в розыске Интерпола. Сегодня гражданка Латвии находится в тюрьме Дании. Суд Копенгагена принял решение выдать ее ЮАР, где она должна будет отсидеть в тюрьме лет пятнадцать. Выдача должна состоятся 20 февраля.

Власти Латвии пытались «достучаться» до властей Дании, но, увы, позитивного результата не случилось. В Латвии даже было создано президентом Эгилсом Левитсом заседание, на котором рассматривалась ситуация Кристине Мисане.

Сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура Латвии выдала европейский ордер на арест Кристине Мисане и направила датскому компетентному учреждению требование выдать ее Латвии.

На каком основании?

Кристине Мисане признана подозреваемой по статьям 168, 193 часть 2, 275 часть 2 Уголовного кодекса.

Что значат данные законы?

Наказание за уклонение решения сиротского суда или суда, связанного с опекой или правом на общение с ребенком. Также уголовный процесс начат о похищении, повреждении либо незаконном использовании чужого финансового инструмента, а также за подделку печати, штампа, документа с корыстной целью причинить ущерб другому лицу. Наказание за данные преступления до пяти лет или денежный штраф и принудительные работы.

Что значит ордер на арест, который выдала Генеральная прокуратура?

Желание вернуть Кристину Мисане на родину любым путем?

Вполне возможно…

Дело Кристине Мисане получило широкую огласку. Безусловно жаль в этой истории ребенка. Безмерно жаль. Конечно, при данном раскладе гражданку Латвии следует судить на родине, но… Мне лично непонятны некоторые моменты! Если Кристине Мисане разыскивал Интерпол, то как она не могла знать об этом? Упущение правоохранительных органов Латвии? Или же Мисане знала об этом? По информации местных СМИ, гражданка Латвии имеет юридическое образование. А это значит, что Кристине должна была просчитать последствия перед тем, как повторно улетала в ЮАР. Но главное!!! Зачем она вновь полетела в ЮАР? Ситуация с мужем-тираном сложная и он находится на своей территории. Деньги? В данном случае несерьезный аргумент, когда на кону стоит ребенок. А может самая банальная беспечность? Авось пронесет!

Жители Латвии разделились на «два лагеря»: одни обвинят государство в халатности, а другие считают, что Мисане сама виновата.

Например, депутат Сейма от нацблока Александрс Кирштейнс обвинил президента и отдельных министров в глупости – политики пытаются защитить Мисане от суда, когда та является откровенной мошенницей.

«То, что Мисане является мошенницей, было понятно уже после ее невнятного лепета о своих мозамбикских и южноафриканских женихах, а также стремление попасть туда, но смешно, как много глупостей успели наговорить Пабрикс, Бондарс и Левитс», - написал в социальных сетях депутат Сейма.

Стоит отметить, что сторонники Кристине Мисане продолжают отстаивать ее право на возвращение в Латвию: устраивают пикеты, акции поддержки, сбор подписей и даже акцию под названием «Откажись от датского сахара!»

Что с делом Мисане? Простое и печальное стечение обстоятельств? Халатность?

Стоит ли винить так государство? Стоит ли винить саму Мисане?

«Аргументы Недели» обратились за комментариями к юристу, политику, экс-главе Конституционного суда Латвии Гунарсу Кутрису: «Во всем этом деле, конечно, жаль ребенка. Мне сложно сказать, что было, извините, в голове у Мисане, когда она повторно собралась в ЮАР. Для человека с юридическим образованием данный поступок – непростительная роскошь. С законами не стоит шутить. Что касается Интерпола… Процедура такова: из главного офиса в Лионе поступает на человека онлайн-информация и правоохранительные органы любой страны получают данную информацию. Однозначно, получают страны ЕС. Я склонен думать, что такая информация была и в Латвии. Более того, что состоялся суд, где решался вопрос, связанный с опекой ребенка. Естественно, что суд оповести об этом Мисане. Почему она тогда полетела в Мозамбик – не знаю. Видимо, посчитала, что она гражданка ЕС и будет полностью защищена. Ей ничего не будет. Да, авось пронесет. Не пронесло. Повторяю, что с законом шутки не проходят. Что дальше? Тут зависит многое от Дании. Суд Копенгагена принял уже решение. Латвия нашла тоже решение. Генпрокуратура Латвии выдала европейский ордер. Шанс есть. Юридический шанс есть для Мисане вернуться в Латвию. Пока мне сложно сказать, что предпримет прокуратура Дании. Повторяю, что следует очень хорошо подумать, прежде чем нарушать закон и действовать на «авось».

Татьяна Тимука. Шеф-редактор балтийского бюро АН.