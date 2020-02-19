Юго-Западные электросети приняли на баланс 58 энергообъектов в шести районах Куб

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19 февраля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Объекты электросетевого хозяйства, бесхозные или принадлежавшие нерадивым собственникам, переданы на баланс Юго-Западному филиалу «Россети Кубань». Данные 58 объектов расположены в Анапском, Новороссийском, Геленджикском, Абинском и Крымском районах края. Краснодарского края. Это – 14 трансформаторных подстанций, 42 линии электропередачи различного класса напряжения и другие объекты.

С бесхозными объектами, как пояснил директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха, связана большая часть жалоб потребителей на длительные отключения электроэнергии и низкое напряжение в сети. Передача их на баланс компании, которая будет осуществлять ремонт и эксплуатацию данного оборудования, позволит улучшить качество обслуживания населения.

Кроме того, как уточнил Дмитрий Головаха, объединение объектов электросетевого хозяйства на базе крупных сетевых организаций позволит установить единые тарифы на передачу электроэнергии и технологическое присоединение, что в конечном итоге также сработает в пользу потребителей.

В 2020 году в рамках исполнения Стратегии развития электросетевого комплекса России филиал продолжит работу по консолидации электросетевых активов.