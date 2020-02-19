В Киеве устроили перформанс с «повешенными» манекенами, символизирующими семью

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19 февраля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Прямо над Майданом на днях можно было наблюдать пугающую картину — в небе летали «повешенные» куклы — мама, папа и ребенок — с черными воздушными шарами и надписью «Кредит».

Фото и видео инсталляции быстро разлетелись по соцсетям. Авторы «произведения искусства» пожелали остаться неизвестными. Вероятно, им хотелось обратить внимание общественности на то, что многие семьи находятся в депрессивном состоянии из-за долгов и ипотеки.

Местные жители отметили, что им было неприятно видеть подобное прямо в центре города.