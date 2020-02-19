В Киеве устроили перформанс с «повешенными» манекенами, символизирующими семью

Прямо над Майданом на днях можно было наблюдать пугающую картину — в небе летали «повешенные» куклы — мама, папа и ребенок — с черными воздушными шарами и надписью «Кредит».
Фото и видео инсталляции быстро разлетелись по соцсетям. Авторы «произведения искусства» пожелали остаться неизвестными. Вероятно, им хотелось обратить внимание общественности на то, что многие семьи находятся в депрессивном состоянии из-за долгов и ипотеки.
Местные жители отметили, что им было неприятно видеть подобное прямо в центре города.