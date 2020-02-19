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Пациенты столичных больниц получат доступ к Wi-Fi до конца года

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Пациенты столичных больниц получат доступ к Wi-Fi до конца года
moskva.bezformata.com

Пациенты городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого получили бесплатный доступ в интернет с помощью сети Wi-Fi. Эта возможность была реализована в рамках масштабного проекта по инфраструктурному переоснащению стационаров столицы, который предполагает обновление сетевых, аппаратных и программных систем.

Теперь пациенты смогут общаться через интернет с родственниками, друзьями и коллегами, а также оставлять свое мнение о ходе лечения и работе врачей, что существенно повысит качество оказываемой в учреждении медицинской помощи.

Как рассказала, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в планах столичных властей до конца года оснастить бесплатным  доступом в интернет все крупные многопрофильные больницы города.

 «Мы запустили проект по развитию сети Wi-Fi и прорабатываем возможность улучшения качества связи в московских городских больницах. Стабильный доступ в интернет очень важен для пациентов — они могут общаться с близкими, а также следить за ходом лечения в своей электронной медицинской карте, куда будут автоматически подгружаться результаты исследований, анализов и заключения врачей. Больница имени Спасокукоцкого — первый подключенный в рамках программы стационар. Планируем, что до конца года бесплатная сеть Wi-Fi будет доступна во всех крупных многопрофильных больницах города», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Отметим, что сегодня в больнице имени С.И. Спасокукоцкого размещено порядка 300 точек доступа к сети Wi-Fi: зайти в интернет можно на всей территории учреждения. Для подключения к сети необходимо пройти аутентификацию.

 

 

ГБ

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