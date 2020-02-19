УК «Прогресс»: когда работают все элементы системы

//Общество 13+

19 февраля 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

исполнительный директор УК «Прогресс» ЯНА ЩЕРБОВИЧ, фото соцсети

Дом – важнейшая часть жизни любого человека, и нам всем хочется, чтобы он был комфортным, а присутствие в нём приносило радость. Многоквартирный дом – это сложный организм, состоящий из разнородных элементов: ведь у каждого жильца свои пожелания. Обеспечить комфорт для всех, найти компромисс в сложных ситуациях помогает управляющая компания. О том, как это происходит, рассказывает исполнительный директор УК «Прогресс» ЯНА ЩЕРБОВИЧ.

- Управляющая компания «Прогресс» эксплуатирует и управляет жилыми комплексами бизнес- и премиум-класса, которые обеспечены высоким уровнем комфорта. В чём специфика работы УК в таких многоквартирных домах?

- Первое и главное в работе с элитными комплексами - гибкость подхода и клиентоорентированность. Наш основной работодатель – это собственники, которые вложили немалые деньги в своё жильё и хотят, чтобы оно качественно эксплуатировалось. Поэтому мы не экономим на специалистах, материалах и делаем всё, чтобы наши собственники были довольны.

- Сколько домов обслуживает ваша компания?

- На сегодняшний день за нами - жилые комплексы «Полюстрово-парк», «Палацио», «Стокгольм» и «Дипломат». Это - пять крупных многоквартирных домов, большая часть - элитное жилье.

- Обслуживание и эксплуатация оборудования, систем безопасности, энерго- и электроустановок требует от персонала большого опыта и высокой квалификации. По каким принципам вы набираете работников, как проходит их переподготовка и обучение?

- Главное – у нас нет непрофессионалов, мы тщательно подходим к набору персонала. Если это инженер – то с профильным техническим образованием, экономист - с профильным экономическим образованием, и мы обязательно требуем стаж работы в отрасли. Кроме того, стараемся взращивать для себя будущих работников. В нашей УК сегодня есть настоящие специалисты системы ЖКХ, и мы заключили договор с Политехническим колледжем - набираем на практику студентов. У молодых людей гибкий ум, они быстро ориентируются, имеют неплохую теоретическую подготовку, наработанную за годы обучения. Считаем, что создание рабочих мест для молодых специалистов со средним профессиональным образованием – это правильное решение со стороны руководства УК. С Государственным архитектурно-строительным университетом мы ведём переговоры по заключению договора на прохождение практики с последующим трудоустройством. Кстати, в Политехническом колледже в этом году (и это - только у них) выпускается первый поток специалистов по слаботочным системам. Мы проводим для ребят практику, даём им реальный объём работ, а контроль осуществляется со стороны высшего инженерного состава нашего предприятия.

- Использует ли компания «Прогресс» в своей работе коммуникационные технологии? Например, социальные сети. Как обеспечивается обратная связь с собственниками?

- Коммуникации с собственниками, получение информации о том, что им нравится или не нравится в их жилом комплексе, для нас - важнейшая задача.

Мы применяем в своей рабочей практике взаимодействие с собственниками через социальные сети «ВКонтакте», мессенджеры Вотсап и Телеграм. У нас заведены официальные чаты, в каждом - свой модератор, который публикует ту или иную информацию, даёт ответы собственникам на их вопросы. Среди наших информационных инструментов есть бонус - индивидуальное мобильное приложение «СмартХоум». Оно было разработано специально для нас и действует только у нас. Оно персонифицировано, имеет наш логотип и принадлежит непосредственно нашей УК. Собственники бесплатно скачивают его, регистрируются и имеют возможность оперативно вызвать сантехника, электрика, оплатить коммунальные услуги, обратиться с жалобой, не выходя из машины или квартиры. Это удобно и мамочкам, которые не могут лишний раз дойти до управляющей компании, найти управдома.

- Жители – это не только молодые люди, но, в том числе, и пенсионеры, которые не умеют обращаться с соцсетями, не всегда ориентируются в Интернете и так далее. Как им взаимодействовать с вами? Для всех ли вы нашли способ обратной связи?

- У нас этот вопрос решается несколькими путями. За каждым домом комплекса закреплёны управляющий и инженер, которые всегда готовы выйти на работу в выходные и праздничные дни. Управляющий может быть и жителем дома, и человеком со стороны. Его знают в каждой квартире, каждый собственник. Он же в свою очередь знает всех собственников, кто проживает в доме. Наши управляющие в основном - женщины, они любят свою работу, могут выйти в выходной день и с собственниками находятся в постоянном контакте: придут, расскажут, объяснят, всегда ответят на звонок. Даже если какие-то жильцы не пользуются интерактивными технологиями, они всегда могут рассчитывать на индивидуальный подход со стороны управдома жилого комплекса.

- Помимо высокого уровня комфорта в жилых помещениях, статусные собственники, наверняка, обращают внимание и на создание мест для отдыха и развлечений. Занимаетесь ли вы этим?

- Да, безусловно. Например, в декабре мы провели пять ёлок. Приглашали артистов, музыкантов, проводили конкурсы, раздавали детям хорошие, дорогие подарки. В ЖК «Стокгольм», который выстроен в скандинавском стиле, приехали артисты театра, они подготовили праздник в стиле Швеции – с любимой шведской святой Люсией, гномиками, конкурсами и заданиями на шведском языке. Мы старались сделать праздник, чтобы все родители и дети остались довольны, всем было интересно.

- Последний вопрос – лично Вам, Яна Викторовна. Вы получили как экономическое, так и юридическое образование высокого уровня. Какие, по Вашему мнению, требования сегодня предъявляет жизнь к руководителям управляющих компаний?

- Прежде всего, постоянное самообучение, повышение уровня квалификации. Рынок ЖКХ стремительно развивается, появляются новые технологии в части технического оснащения домов, много изменений в законодательной базе по управлению МКД. Поэтому и я, и специалисты - начальники отделов, которые у нас работают в штате, мы постоянно проходим дополнительное обучение, подтверждаем свою квалификацию.

Но по большому счёту для меня важны не столько базовые знания, сколько желание что-то создать. Когда приятно зайти на комплекс, когда видишь, что поддерживаются чистота и порядок, что работают все элементы системы, тогда понимаешь, что ты не просто так сидишь в своём кресле, а создаёшь хорошее настроение людям. И ты чётко понимаешь, что работаешь не для «галочки», а для того, чтобы тебя уважали собственники, чтобы ни у кого не возникал вопрос: а за что ты получаешь свою зарплату?