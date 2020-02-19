Кто всё же сбил Боинг над Украиной?

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19 февраля 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели», Юрий ДОЦЕНКО ]

Фото: соцсети

Совет по безопасности Нидерландов (DSB) пообещал весной этого года наконец-то, после двух с половиной лет расследований катастрофы пассажирского самолёта Боинг 777 в небе Украины, опубликовать свой окончательный вердикт. И даже начать судебный процесс над виновными в этой трагедии. При этом никто из западных специалистов и журналистов уже не сомневаются в виновности России. Осталось только уточнить фамилии 100 человек, которых надо судить. И определиться в степени виновности самого В.В. Путина.

Напомню, что этот самолёт, принадлежащий малайзийской авиакомпании, летел из Амстердама в Куало-Лумпур и был сбит 17 июля 2014 года в воздушном пространстве восточной части Украины. Там в это время уже полным ходом шла война. Так называемая антитеррористическая операция, но в которой украинская армия вовсю применяла и авиацию для бомбардировки городов с мирными жителями. Защитники своего населения стали использовать против этих стервятников переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), которые способны поражать летящие цели до высоты 5000 метров. Откуда у них взялись эти ПЗРК, даже не хочу обсуждать. Напомню только тот факт, что ещё до начала этой самой АТО, в СМИ появилась информация о разграблении националистическими радикалами военных складов где-то во Львове. И там, помимо всякого другого вооружения, было похищено около 200 комплексов ПЗРК. Я хорошо запомнил этот случай, поскольку тогда высказывал своё недоумение моим западным друзьям по поводу их молчаливой реакции. Ведь эти комплексы вышли из под государственного контроля, и могут попасть к кому угодно. К любым бандитам и террористам. Я полагал, что все государства, имеющие хоть какое-то влияние на украинскую власть, должны были потребовать от неё возврата под свой контроль всех похищенных комплексов. А иначе буквально всем пассажирам в мире должно быть страшно летать самолётами. Но никто ничего не потребовал. Наверное наверняка знали куда и кому именно пошли эти ПЗРК.

Но Боинг был сбит, конечно, не таким ПЗРК, поскольку летел значительно выше его досягаемости. С земли его мог достать только зенитный комплекс «Бук». Их не было в арсенале бойцов ДНР и ЛНР. Но имелись в различных модификациях в украинской и в российской армии.

Мог сбить Боинг и самолёт-истребитель. Многие свидетели говорили о том, что наблюдали его присутствие недалеко от Боинга. Но комиссия DSB в своём отчёте сразу отвергла версию поражения самолёта ракетой «воздух-воздух». И обосновывали они такое решение тем, что пробоины обшивки самолёта соответствовали по своей форме формам поражающих элементов ракеты «Бук». Более того, в некоторых телах погибших даже обнаружились такие элементы.

И эту версию подхватили буквально все. Я пересмотрел в интернете множество статей на эту тему. Все они, в основном, посвящены поискам и обоснованиям места старта ракеты «Бук». Про возможность атаки с воздуха все напрочь забыли. Забыты показания свидетелей, которые видели своими глазами недалеко от Боинга небольшой самолётик, но почему-то ничего не говорили о следе от ракеты в сторону Боинга? А этот след, если он был, не заметить невозможно. И по нему можно увидеть не только направление полета ракеты, но и откуда она стартовала. Куда-то подевались показания авиатехника Евгения Агапова, который лично провожал в полёт и встречал после него этот самый СУ-25. Пилотировал самолёт капитан Волошин. Вернувшись из полёта без ракет «воздух-воздух», он сказал о каком-то самолёте, который оказался в ненужном месте, в ненужное время. Эти полёты в день катастрофы киевские власти почему-то усиленно не признают.

Все версии воздушной атаки были исключены комиссией DSB из-за обнаруженной неопровержимой улики-поражающие элементы ракеты «Бук». Но, господа криминалисты, поражающие элементы это ещё не сама ракета. Скажите, пожалуйста, кто мог помешать украинским специалистам снарядить ракету «воздух-воздух» такими же поражающими элементами? Там что не осталось высококлассных специалистов, способных выполнить такую операцию? Конечно же имеются, и нашлось где взять такие элементы. Может именно поэтому образцы этих элементов у голландских следователей оказались ржавыми? Уверяю вас, что штатные поражающие элементы в ракете не могли проржаветь. Или европейские следаки не заметили этого? Или чувства собственного достоинства и чести всё же позволили им пойти на сделку с совестью? Давайте вспомним, как такие же достойнейшие американские специалисты предоставили в ООН пробирку якобы с иракским веществом «массового поражения». Все поверили. И под эту фальсификацию успешно уничтожили целую страну. А тут всего-то 298 человек пассажиров и членов экипажа. А уж в технологиях таких фальсификаций западные спецы превзошли любых фокусников. Достаточно вспомнить скандал с немецкими автомобилями фирмы Фольксваген. На моменты проверки их двигателей на вредность выхлопных газов они автоматически превращались из дизелей прямо-таки в ионизаторы воздуха. Так что, при необходимости, в Европе было кому помочь украинским коллегам в такой небольшой модернизации ракеты. Хотя вряд ли. Думаю, что здесь обошлось без европейских помощников. Иначе поражающие элементы не были бы ржавыми.

И вот ещё один очень cтранный момент. В одном из первых докладов DSB указано место подрыва ракеты «Бук»-в двух метрах от самолёта. Но с этим разработчик ракеты – фирма «Алмаз-Антей» не согласилась, т.к. при такой малой дистанции подрыва плотность поражающих элементов должна быть значительно больше. То есть и пробоин в обшивке самолёта должно быть на много больше. Тогда в следующем отчёте DSB указал уже другую дальность-до 5 метров. А может быть первый раз было указано правильное удаление места взрыва от самолёта, только поражающих элементов было значительно меньше в атакующей ракете. Больше не вместилось в ракету «воздух-воздух». В этом случае нечего гадать по какой именно траектории сближалась ракета с самолётом: прямолинейно или по кривой, с манёвром типа «горка», иначе должна быть при взрыве снизу, или ещё хитрее. Ракета типа «воздух-воздух», выпущенная СУ-25, прилетела туда, куда её и послали, и взорвалась, как и положено такой ракете, выше самолёта-цели и на удалении 2 метра. На большем расстоянии от цели ей и нельзя: слабовата по сравнению с «Буком».

Но если с помощью имеющихся вещдоков, за 2,5 года не удалось найти истину, то может быть следует внимательнее посмотреть: кому это было выгодно? Ведь атаковать такой самолёт не мог какой-нибудь идиот-одиночка. Здесь, в любом случае, был задействован целый системный комплекс военных специалистов. И кто-то отдал им приказ, который они исполнили.

Начнём рассмотрение с анализа выгод ополченцев ДНР и ЛНР. В их распоряжении не было комплексов «Бук». На начало боевых действий таковых не было на территории Новороссии и их не захватывали ополченцы в ходе боевых действий. Значит, применив «Бук», они однозначно подставили бы Россию. Её тут же обвинили бы в оказании прямой военной помощи ополченцам. Что, собственно, и пытаются сделать. И делали неоднократно. Достаточно вспомнить информационный шквал всех мировых СМИ об агрессии России против несчастной Грузии, когда та напала на Южную Осетию. Потом, правда, пришлось признать, что все было наоборот, но это было уже потом и не так громко. В такой подставе России ополченцы конечно не могли быть заинтересованы. Это ведь не танки, которых не известно сколько было на их территории до начала войны, или было отбито у противника в боях. Значит у ополченцев не было никакой выгоды в применении таких ракет, даже если бы они к ним попали.

ПЗРК были. И они их применяли по самолётам, осуществляющим бомбардировку их городов. Но не было случаев применения ПЗРК по мирно летящим самолётам и вертолётам. Били только по тем, которые заходили для бомбометания. Спутать бомбардировщики СУ-25 , которые применяли украинские войска против ополченцев, с Боингом, летящим на высоте 10000 метров, просто невозможно. Более того, пролёт этого Боинга не был единичным. По этому коридору постоянно пролетали пассажирские самолёты. И самое главное: примерно в это же время по этому коридору мог пролетать самолёт В.В.Путина. Таким образом, никак не просматривается заинтересованность ополченцев в таком безумие.

Теперь рассмотрим выгоды России. Зачем Россия могла устроить такую провокацию? Чтобы показать всему миру террористическое лицо бандеровской власти? Но зачем? Ведь эта власть уже сама многократно всё это наглядно показала. Вспомните, как «террористы-ополченцы» голыми руками пытались останавливать армейские бронетранспортёры, вступавшие в их города. А также, как к этим, ещё совсем мирным городам, направлялись установки «Град». Тогда я посчитал, что это делается с целью устрашения и не более. Я просто не мог себе представить, что их могут применить против своих же городов. Ведь после нескольких минут работы таких установок, которые бьют не по конкретным целям, а по площадям, на участке примерно в 5 гектаров не останется в живых даже таких террористов, как крысы. Не говоря, конечно, о женщинах и детях. О применении таких установок и о бомбардировках городов с воздуха уже знала вся «прогрессивная» общественность. От этих варварских действий бандеровской власти уже погибли тысячи мирных украинцев, но никто этого в упор не замечал. Так зачем устраивать гибель ещё пассажиров Боинга? Тем более вблизи собственных границ? Могли бы организовать подальше от них. Надо было только чуть-чуть потратиться и нашлись бы исполнители даже из числа украинских военнослужащих. А если бы им ещё подсказали, что в этом самолёте может лететь Путин, то, конечно, отыскались бы и бесплатные добровольцы. Им ведь не привыкать сбивать пассажирские самолёты по ошибке. 4 октября 2001 года, проводя учения войск, украинская ракета С-200 сбила над Чёрным морем пассажирский самолёт ТУ-154. По этому поводу тогдашний президент Украины Леонид Кучма высказался совершенно ясно, что ошибиться может каждый. И нечего из этого делать трагедию. Это для той, ещё совершенно вменяемой киевской власти, факт гибели 78 человек не считался трагедией. Тогда для сегодняшней-это вообще детская забава для Бандерюгенд. Кстати, по поводу уничтожения государств Ирак и Ливия, вместе с огромной частью их населения, лидеры сильно демократических стран, как и Кучма, признали свои действия ошибкой. А раз ошибка, то и нечего из этого делать трагедию. Тогда и этот Боинг зачислили б не как трагедию, а как ошибку.

Уверен, что так оно и будет сделано, если вдруг выявится недостаток белых ниток для шитья дела против России.

Думаю, что приведённых мною аргументов достаточно, чтобы убедить всех здравомыслящих людей в отсутствии заинтересованностей в атаке на Боинг и у России и у добровольных защитников своих городов. А кому на самом деле,это было выгодно, и кто на такое был способен, решайте сами. Считаю, что это не очень сложно. Тем более, наблюдая за всеми проволочками расследования.

Конечно, я могу ошибаться в своих выводах. Тем более, что я руководствовался только теми фактами, которые отыскал в наших СМИ. Но я совершенно уверен, что высочайшая, очень даже квалифицированная, межгосударственная комиссия под руководством голландских мастеров, у которых даже наш царь Пётр-1 не стеснялся учиться, обязана была за 2,5 года расследований выявить и внимательнейшим образом рассмотреть версию с заменой поражающих элементов. Но об этом я ничего не слышал. И может зря я напомнил им о ржавчине на поражающих элементах. Начнут зачищать и, чего доброго, обнаружат на них что-то похоже на автографы Путина? А почему бы нет? Тогда его причастность будет доказана однозначно. Именно это, наверное, и ищут их следаки столько времени.

Интересно, повлияет ли на результаты их «объективного» расследования факт избрания Трампа президентом США? Это при Обаме сумели без конкретных доказательств, что совершенно недопустимо для любого суда, разыграть допинговый скандал и обвинить России во всех грехах. В повальном применении спортсменами запрещённых препаратов. Которые, как оказалось, почему-то не являлись запрещёнными, например, для американских спортсменов. Так было бы и с самолётом: обвинили бы Россию и расценили бы это, как государственный терроризм. Не зря ведь уже подбирают 100 фамилий виновных для судилища. А если не смогли бы обвинить Россию, то всё свели бы к ошибке, к несчастному случаю. Ведь даже по таким «ошибкам», как разгром Ирака и Ливии никто даже не помышляет о наказании не то что 100, но и хотя бы одного виновного.

А вот теперь, с учётом наступивших изменений в геополитике, у комиссии DSB появилась возможность рассмотреть и, предлагаемую мной, версию воздушной атаки на Боинг с заменой в ракете «воздух-воздух» штатных поражающих элементов на элементы ЗРК «Бук». И не отвергать с порога все доводы российской стороны. Тогда они смогут докопаться до истины и сохранить своё лицо.

Иначе их выводы, как и все остальные информационные атаки на Россию, будут похожи на сказку Джонатана Свифт «Гулливер в стране лилипутов». Такими же химерными нитями они пытаются спутать Россию.