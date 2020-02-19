Коронавирус: главные новости к утру 19 февраля

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19 февраля 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

вирус, pixabay.com

«Аргументы Недели» продолжают следить за развитием событий. Сейчас в мире коронавирус выявлен у 75198 человек, 2010 – погибли. Вот главные новости к этому часу.

• Россиянин заразился COVID-19 на лайнере Diamond Princess. Им оказался супруг туристки, у которой заподозрили заражение ещё 17 февраля. Как сообщили в Фейсбук представители российского посольства в Японии, болезнь у него проходит без симптомов. Его супруга с учетом высокого риска заражения госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава. Тем временем, около 500 человек сегодня смогут покинуть лайнер, высадившись в порту Йокогама.

• Хакеры не упустили возможность воспользоваться всеобщей вирусофобией. Об этом сообщили РБК со ссылкой на Check Point Software Technologies (CPST). Специалисты обнаружили, что 11 февраля в России зарегистрировали сайт, где посетителям предлагали приобрести «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса». Успел ли кто-то воспользоваться предлагаемыми услугами не уточняется.

• Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения представил статистику передачи коронавируса от человека к человеку. «Сейчас насчитывается 92 случая передачи COVID-19 от человека к человеку в 12 странах за пределами Китая. У нас недостаточно данных о случаях за пределами Китая, чтобы провести сравнительную оценку серьезности заболевания или уровня смертности», – отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Больше всего случаев зафиксировано на круизном лайнере Diamond Princess.

• Коронавирус «ударил» по Apple. Компания не достигнет квартальных показателей прибыли в 2020 году из-за смертельного китайского вируса. Об этом говорится в сообщении компании. Связано это с дефицитом из-за остановки некоторых производств. «Здоровье и благополучие каждого человека – наши главные приоритеты. Мы работаем в связке с нашими поставщиками и экспертами в области общественного здравоохранения, пока вирус свирепствует. Дефицит поставок iPhone временно повлияет на доходы компании во всем мире».