Самые популярные подарки на 23 февраля - какие они?

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19 февраля 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Пена для бритья, носки и гель для душа – список подарков на День защитника Отечества, который уже практически стал анекдотом. Эксперты провели опрос и узнали, что на самом деле россиянки дарят мужчинам на 23 февраля.

Как оказалось, «стандартный набор» до сих пор пользуется спросом. На первом месте по популярности оказались, трусы, носки, галстуки и рубашки. Второй пункт в списке состоит из средств для бритья. Также востребованными оказываются алкоголь, гаджеты, товары для спорта и отдыха, сладости, книги, подарочные сертификаты и игрушки для взрослых. При этом средняя стоимость подарка оценивается в 1000-1500 рублей.