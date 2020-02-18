Врач: с появлением солнца вирусная активность снижается

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18 февраля 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото:pixabey

Пресс-конференция на тему: «Тайны Уханя. Кто скрывает реальный масштаб коронавируса?» прошла 18 февраля в пресс-центре НСН. Врач-инфекционист Георгий Сапронов рассказал, что с повышением температуры воздуха и появлением первых лучей солнца вирусная активность снижается.

«Коронавирусная инфекция не зависит от погоды, но в то же самое время, учитывая воздушно-капельный путь передачи этой инфекции, она, конечно же, частично подпадает под сезонные. С появлением первых лучей солнца, с повышением температуры, конечно же, и вирусная активность падает. Поэтому вероятность передачи будет снижаться», - отметила врач.