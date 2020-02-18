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Эксперты назвали самые популярные у россиян месяцы для вступления в брак

, 22:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Эксперты назвали самые популярные у россиян месяцы для вступления в брак
фото:pixabey

В августе зафиксировано самое большое количество зарегистрированных браков в России в минувшем году. В этом месяце поженились почти 133 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Самое большое число браков также было зарегистрировано в июле (112,5 тысячи) и сентябре (107 тысяч). Менее всего для оформления отношений россияне выбирают январь (32,6 тысячи), февраль (32,6 тысячи) и май (43,4 тысячи).

Специалист Наталья Шаева отметила, что, в основном, от заключения брака в мае молодых отговаривают родственники: «В конце лета проходит сбор урожая. Молодожёны могут

предложить гостям больше продуктов, при этом сэкономив деньги. Также в августе и сентябре люди психологически больше подготовлены к свадьбе — многие находятся на эмоциональном подъёме после нескольких солнечных месяцев».

СЕ

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