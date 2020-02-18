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Эксперт рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперт рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников
фото:pixabey

Специалист Денис Кусков рассказал, как не стать жертвой телефонных спамеров. Уже сообщалось, что владельцы сайтов стали активно использовать новую технологию, позволяющую им узнать номер телефона пользователя, зашедшего на ресурс с мобильного устройства.

Эксперт отметил, что к методу «телефонного спама» прибегают небольшие фирмы, потому что такие рекламные кампании проще, чем по ТВ или радио.

«Необходимо соблюдать технологическую гигиену, то есть не заходить на сайты, которые не внушают вам доверия, а также получать письма и переходить по ссылкам только от тех людей, которые вам известны», - предостерег Кусков.

СЕ

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