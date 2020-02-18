Сванидзе: почему россияне хотят дружить с Западом

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18 февраля 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото:pixabey

По оценкам социологов, только 3% россиян видят в странах Запада врага, а 16% - соперника. 67% опрошенных считают, что Россия должна относиться к Западу как к партнёру, а ещё 11% - как к другу.

Журналист и публицист Николай Сванидзе отметил, что люди устали от этого ощущения «осаждённой крепости»: «Люди вообще устали от внешнеполитической повестки, устали от того, что мы всё время наполовину воюем с Украиной, наполовину воюем в Сирии, то ссоримся, то обнимаемся с Турцией. Люди устали и не понимают вообще, из-за чего сыр-бор, что там происходит в Сирии, Турции, почему мы должны воевать с Украиной, где, в общем, наши братья».