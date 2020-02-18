Адвокат предложила приравнять сожительство к браку

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18 февраля 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото:pixabey

В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция «Бесплатные проститутки»: Что нужно женщинам в гражданском браке? Почётный адвокат России Людмила Айвар в пресс-центре НСН предложила юридически закрепить сожительство.

«Мы сожительство должны признать, как некое партнерство с установлением юридического факта нахождения фактически в брачных отношениях. Либо, как во Франции, мы можем позволить заключать некий ПАКС, это не брак, это договор, согласно которому наши граждане – мужчины и женщины, живущие совместно – могут в последующем определять свои имущественные положения по отношению к друг другу. Тогда будет все по-честному. Тогда не будет ни проституток, не выродившихся мужиков, которые не хотят регистрировать брак», - рассказала адвокат.