Рабочая группа Госсовета Крыма подсчитает ущерб, который был нанесен полуострову Украиной

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19 февраля 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Рабочая группа Государственного совета Крыма до конца этого года закончит подсчет ущерба, который был нанесен полуострову.

Об этом сообщил первый вице-спикер парламента республики, председатель рабочей группы Ефим ФИКС.

«Думаю, это будет обоснованный, совершенно точный, четкий показатель нашей работы», – цитирует его «Крыминформ».

По словам ФИКСА, если ранее рабочая группа занималась теоретическими вопросами, то сейчас нужно перейти в практическую плоскость.

«Просто к примеру: сколько детских садов было в 1991 году, и сколько их оказалось в 2014 году. Куда они пропали? Сколько было школ (в 1991 году) и сколько их оказалось на 2014 год. Сколько средств было выделено из федерального бюджета, республиканского, местного бюджета для создания этих мест (в образовательных учреждениях)», – заявил он.

Напомним, 16 марта 2019 года во время посещения Симферополя Вячеслав ВОЛОДИН предложил обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения полуострова в составе страны. Речь идет не только о материальных потерях, но и «праве народов на изучение своего языка, о праве разговаривать на этом языке», говорил тогда он. Позже в Госсовете РК была создана специальная рабочая группа, которая предварительно оценила ущерб в 2,5 триллионов рублей. Кроме того, аналогичная рабочая группа была создана в Госдуме.