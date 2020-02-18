МГУ оказался в пятерке лучших университетов развивающихся стран

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18 февраля 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Фото: pixabay.com

Московский государственный университет имени Ломоносова оказался в пятерке лучших вузов развивающихся стран. Ректор учебного заведения Виктор Садовничий отметил, что вуз нередко попадает в мировые рейтинги.

«По каждому критерию Московский университет год за годом усиливает свои позиции, и это особенно значимо как для сотрудников, так и учащихся вуза. Ученые, преподаватели, сотрудники видят, что их работа оценена по достоинству, а студенты по праву гордятся учебой в ведущем мировом вузе», - заявил Садовничий.

Отмечается, что эксперты при составлении рейтинга опирались на 13 показателей, среди которых образовательная среда, международная обильность и цитируемость научных публикаций.