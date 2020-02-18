По миру среди детей распространяется игра, из-за которой ребёнок может стать инвалидом

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18 февраля 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]

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По миру среди детей распространяется игра, из-за которой ребенок может получить серьёзную травму или стать инвалидом. Участвуют три человека. Один стоит в центре, двое становятся по краям. Тот, кто в центре, должен подпрыгнуть. Другие – подсечь ему ноги. В результате ребенок падает и ударяется затылком об пол. В худшем случае – ломает голову и позвоночник или становится инвалидом.

В Сети стали появляется видео, где подростки играют в эту игру. К ней подключились и взрослые. В одном ролике человек после падения отключился. Что с ним стало дальше – неизвестно.