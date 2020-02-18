Все новости >>

//Общество 13+

По миру среди детей распространяется игра, из-за которой ребёнок может стать инвалидом

, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]

По миру среди детей распространяется игра, из-за которой ребёнок может стать инвалидом
pixabay.com

По миру среди детей распространяется игра, из-за которой ребенок может получить серьёзную травму или стать инвалидом. Участвуют три человека. Один стоит в центре, двое становятся по краям. Тот, кто в центре, должен подпрыгнуть. Другие – подсечь ему ноги. В результате ребенок падает и ударяется затылком об пол. В худшем случае – ломает голову и позвоночник или становится инвалидом.

В Сети стали появляется видео, где подростки играют в эту игру. К ней подключились и взрослые. В одном ролике человек после падения отключился. Что с ним стало дальше – неизвестно.

КК

//картина дня

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука. Зеленский дал это поручение месяц назад. Срок для поисков он ограничил пределами двух недель. СБУ возбудило уголовное дело. Однако…

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Меган Маркл и принц Гарри заявили о своём намерении сложить королевские полномочия за сутки до празднования дня рождения Кейт Миддлтон, чем изрядно испортили торжество…

//новости ан