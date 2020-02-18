И в Доме журналиста бывает «День Благодарения»

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18 февраля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели. Красноярск», Сергей Первушкин ]

В Красноярском доме журналиста на прошлой неделе были подведены итоги празднования столетнего юбилея Союза журналистов Красноярского края.

Все, кто принял участие в работе по подготовке и организации юбилейных мероприятий, получили благодарственные письма от председателя Союза журналистов Красноярского края Дмитрия Голованова. «Команда» получилась довольно внушительная. Для того, чтобы «праздник удался» потрудились более шестидесяти человек.

Началось всё с того, что в позапрошлом году красноярский историк и журналист Константин Карпухин, изучая газетные архивы, обнаружил любопытную заметку в газете «Красноярский рабочий» от 3 февраля 1920 года. В ней сообщалось, что 1 февраля в помещении губернской типографии Красноярска состоялось общее собрание Союза советских журналистов, на котором постановили считать Красноярский Союз журналистов отделением Союза российских журналистов.

Так у Союза журналистов Красноярского края появился свой «день рождения», который теперь будет отмечаться 1 февраля.

Идею широко отметить «столетие» красноярского Союза «подхватили» в Москве – на празднование векового юбилея прибыл председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Кроме того, в гости к коллегам прибыла председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова, а также руководители Союзов журналистов из соседних регионов – председатель Союза журналистов Хакасии Ольга Ширковец и глава тувинских журналистов Эльвира Лифанова.

В торжественной части вечера приняли участие и поздравили журналистов Красноярья с юбилеем председатель краевого Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов, заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин, депутаты Государственной Думы Пётр Пимашков и Юрий Швыткин.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев наградил почётными знаками и грамотами журналистов редакций краевых, городских и районных газет, телеканалов, сайтов. Много памятных адресов, благодарственных писем, грамот и подарков было вручено виновникам торжества, преданных своему делу.

Состоялось чествование победителей ежегодного творческого конкурса «Красноярские перья». Председатель жюри конкурса Игорь Астапов отметил высокое качество конкурсных работ, которых в этом году было подано рекордное количество — 313, и назвал имена 15 победителей в разных номинациях.

По сложившейся традиции только что вступившим в Союз журналистов были вручены членские билеты. Их вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

По словам председателя Союза журналистов Красноярского края Дмитрия Голованова, достойно отметить эту дату не представилось бы возможным, если бы не помощь коллег, представителей краевой власти и бизнеса.

Это, прежде всего, Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края, возглавляемое Алексеем Додатко и краевой Медиа-центр, возглавляемый Мариной Купцовой. Они взяли на себя организацию главной, торжественной части мероприятия. Генеральным партнёром традиционного «Бала прессы» выступила компания «Восток-Сибпромтранс». Её генеральный директор Геннадий Семёнович Лапунов уже более двадцати лет активно сотрудничает с Союзом журналистов Красноярского края, поддерживая конкурс «Красноярские перья» и многие другие мероприятия, организуемые журналистским сообществом.

Уже в четвёртый раз партнёрами Красноярского бала прессы выступают крупнейшее дорожное предприятие Красноярского края АО «КрайДЭО» и зеленогорский Электрохимический завод. В нынешнем году к ним присоединилась компания СПК «Сфера». Во время праздничного фуршета журналисты и гости праздника имели возможность продегустировать продукцию Красноярского водочного завода (КВЗ) и дивногорской компании «Дихлеб».

Впервые партнёром праздника выступила клиника «Первый меридиан». Победителю в номинации «За творческое долголетие», ветерану Союза журналистов Людмиле Базаровой был вручен сертификат на обследование в клинике.

Традиционно, уже в четвёртый раз награды для победителей конкурса «Красноярские перья» — уникальные статуэтки, изготовленные из «ракетного сплава» предоставил завод «Красмаш».

Активное участие в подготовке праздника приняли ветераны журналистики Любовь Климович, Юрий Суетов, Любовь Кочнева, Борис Бармин, Владимир Медведев, Татьяна Попова. Помогали Союзу журналистов и работники культурно-делового центра «Особняк» Анастасия Сысоева и Юлия Шапиро, руководитель Арт-галереи «Рыжий кот» Наталья Патрихина, руководители общественных организаций Надежда Левданская и Евгений Чупрынин.

На юбилей союза приехало много гостей из соседних регионов, и даже из –за рубежа. И , конечно, нельзя было не познакомить их с достопримечательностями Красноярска. Специалисты культурно-информационного центра во главе с Марией Назаровой организовали и провели замечательные экскурсии на часовню Параскевы Пятницы и на Столбы. А давний друг и партнёр красноярского Союза журналистов, легендарный тренер Дмитрий Георгиевич Миндиашвили удивил наших гостей поистине грузинским гостеприимством.

Отдельное спасибо надо сказать нашим информационным партнерам, газетам: « НКК», «Красноярская газета», «Аргументы и Факты на Енисее», «Аргументы неделi. Енисей», НИА-Красноярск, телекомпаниям «7 канал» и «Енисей». Прекрасные репортажи, интервью, очерки стали украшением юбилейных мероприятий Союза журналистов Красноярского края.

В пятницу 14 февраля в Красноярском Доме журналиста состоялась дружеская встреча всех партнеров праздника, на которой звучали искренние слова благодарности…

Сергей Первушкин