Участвуйте в выставках!

При этом перелет и проживание участники оплачивают самостоятельно.
Для участия в мероприятии, проводимого во втором полугодии 2020 г., необходимо уже сейчас подавать заявки, так как прием заявок заканчивается за четыре месяца. Департамент ВЭД Союза «ЦС ТПП» подготовил для вас выборку международных мероприятий с открытой регистрацией (в приложении).
Также, мы оказываем услугу по поиску потенциальных партнеров в зарубежных странах, которая включает в себя - рассылку по базе зарубежных предприятий писем, коммерческих предложений, презентационных материалов, получение обратной связи о наличии/отсутствии интереса у потенциальных зарубежных партнёров. При наличии интереса со стороны иностранных компаний, специалисты Союза «ЦС ТПП» проведут необходимые консультации по особенностям работы с тем или иным регионом, организуют проведение деловых встреч, В2В переговоров.
Таким образом, если Вы задумались (или уже работаете) над продвижением своих товаров/услуг на экспорт, Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» предлагает следующий порядок действий:
- Определитесь с регионом/страной для будущего экспорта;
- Подайте заявку на поиск потенциального партнера в Союз «ЦС ТПП»;
- Выберете наиболее подходящие Вам зарубежные мероприятия,
организуемые РЭЦ (это позволит снизить затраты на участие);
- Подайте заявку на участие в мероприятии;
- Участвуйте в мероприятии, используя все доступные средства продвижения своей продукции/услуг (выставочный стенд, образцы, В2В переговоры, участие в конференциях, семинарах, привлечение к переговорам представителей ТПП и другие меры)
Департамент ВЭД Союза «ЦС ТПП» тел.: +7 (391) 219-14-73, 212-10-44, kan.cstpp@mail.ru