Фестиваль Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы» в Красноярском крае с

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18 февраля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Фестиваль Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы» в Красноярском крае собрал более 4 тысяч зрителей

Программой «Вокруг света за 80 ... минут» в минувшие выходные в Красноярске завершился четырёхдневный фестиваль Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы». Программу открытия украсила премьера — песня Вольфа, прозвучавшая в Красноярске впервые в оригинальном исполнении солистки Надежды Гулицкой с оркестром. «Виртуозы Москвы» исполнили произведения Моцарта, Шостаковича, сочинение эстонского композитора Арво Пярта “Summa”, пьесу Гии Канчели «Маленькая Данелиада». Красноярская публика с восторгом приняла музыкантов, четырежды вызывая маэстро Спивакова на бис.

«Я очень хотел приехать сюда, потому что мы дружили с Дмитрием Хворостовским. Он с теплом всегда говорил о своём родном городе, друзьях и учителях. После того, как его не стало, я считал своим долгом приехать в Красноярск. Первый концерт был составлен из произведений, олицетворяющих Дмитрия Хворостовского. Я очень счастлив, что публика так трепетно относится к его памяти и настолько чудесно приняла выступление. Я бы сказал, это обоюдное счастье, когда приезжаешь в такой город — ты вроде бы чувствуешь себя уставшим, но и одновременно счастливым» – отметил маэстро Владимир Теодорович Спиваков.

Концертную программу второго дня открыло произведение Иоганна Себастьяна Баха — Сюита для флейты и оркестра h-moll, где публике была представлена солистка Екатерина Корнишина, ученица Высшей школы музыки Королевы Софии (Escuela Superior de Música Reina Sofía). На концерте Екатерина играла на инструменте, подаренном ей маэстро Спиваковым. Кульминацией второго дня фестиваля стало произведение «Тихая молитва» Канчели, в котором Владимир Спиваков прочитал стихи и исполнил партию солирующей скрипки.

14 февраля фестиваль вышел за пределы столицы региона и оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением маэстро Спивакова представил жителям Ачинска программу «Пьяццолла-гала».

«Я очень рад, что мы играем не только в Красноярске, но и в Ачинске, – поделился концертмейстер камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин. – У Владимира Спивакова кредо такое: не важно, где мы выступаем — Карнеги-холл, Большой зал Московской консерватории или концертный зал в Красноярске — мы должны играть одинаково качественно. Может быть, даже с особенным чувством именно для своих соотечественников. А здесь, на родине Дмитрия Хворостовского, ещё почётнее».

В рамках фестиваля музыканты легендарного оркестра — скрипач Алексей Лундин и валторнист Сергей Коробов провели мастер-класс для учеников из 12 красноярских детских музыкальных школ. Формат был необычный: юным артистам предложили исполнить композицию, а после музыканты «Виртуозов Москвы» дали рекомендации по технике и общие советы по дальнейшему совершенствованию.

Заключительным событием фестиваля стала детская музыкально-образовательная программа «Вокруг света за 80 ... минут». За дирижёрским пультом в этот вечер был заслуженный артист России Евгений Бушков.

«Все мероприятия фестиваля посетили более 4000 человек, за несколько дней до первого концерта в продаже не осталось ни одного билета. Хочется поблагодарить генерального партнёра фестиваля компанию РУСАЛ за возможность знакомить жителей края с такими выдающимися артистами, а также передать слова благодарности постоянному партнёру Красноярской краевой филармонии — руководителю проекта «Всероссийские филармонические сезоны» Валерии Розановой», – отметил генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный.

Фестиваль Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы» проходил в Красноярске при поддержке Министерства культуры РФ.