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//Общество 13+

Работающим пенсионерам пенсию индексируют, но не выплачивают

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Работающим пенсионерам пенсию индексируют, но не выплачивают

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что работающим пенсионерам пенсии всё-таки индексируют. Индексируют, но не выплачивают. Доплата к пенсии появится после того, как пенсионер уволится с работы.

Пенсионный фонд с заработных плат работающих пенсионеров получает отчисления в виде страховых взносов. Это позволяет увеличивать размер пенсий. Сами пенсионеры знают, что с накоплением пенсионных баллов размер их пенсий увеличивается на несколько сот рублей.

Работающие пенсионеры перестали получать индексацию с 2016 года. Если брать в расчёт страховую пенсию в размере 12800, то получится, что каждый работающий пенсионер недополучил порядка 30 тысяч рублей.

Сегодня в России работает 7,5 миллиона пенсионеров. Государство сэкономило на них порядка 200 миллиардов рублей. Всё это происходит на фоне принятия конституционных поправок, где содержится статья об индексации пенсий. Люди вынуждены голосовать за что угодно, лишь бы жизнь стала хоть немного легче. А пока что повышение пенсий наблюдается только в головах чиновниках и их отчётах.

ПВ

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