На Кубани стартует прием заявок на участие в программе «Накопительная ипотека»

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18 февраля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае 25 февраля начнется прием заявок на участие в региональной программе «Накопительная ипотека». Благодаря этому проекту свыше 2000 жителей края смогли улучшить свои жилищные условия. Такой информацией с журналистами поделился глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Как пояснил губернатор, суть в том, что участник программы открывает в банке специальный накопительный вклад сроком до пяти лет, ежемесячно пополняет его от трех до десяти тысяч рублей. Одновременно на этот же вклад из региональной казны начисляется социальная выплата, ее размер - 30 % от суммы поступающих денег, плюс к этому банковский процент по вкладу составит от 3,5 до 5 % от вклада.

Заявление об участии в соцпроекте нужно направить в «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка».