В кубанском парламенте прошел традиционный прием молодых офицеров

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18 февраля 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Накануне Дня защитника Отечества в Законодательном Собрании Краснодарского края состоялся торжественный прием молодых офицеров воинских частей региона.

Парламент Кубани вот уже более десятка лет проводит подобные приемы лучших представителей различных родов войск, расположенных на территории края. За это время в стенах ЗСК побывали сотни представителей Вооруженных Сил России. Открывая праздничную встречу, председатель профильного комитета, Герой России Евгений Шендрик поприветствовал военных от имени председателя ЗСК Юрия Бурлачко и всего депутатского корпуса. — Многие из вас, несмотря на молодость, уже прошли через определенные испытания. В зале сегодня те, кто уже имеет награды за участие в боевых действиях. Эти ордена и медали, а также благодарности командования показывают: вы достойно продолжаете традиции военного дела, – сказал, обращаясь к офицерам, депутат. По словам Евгения Шендрика, сегодня в мире сложилась непростая международная обстановка. Внутри страны и далеко за ее пределами российским военнослужащим приходится давать отпор тем, кто хочет проверить Россию на прочность. И каждый раз наши военные демонстрируют высокий уровень боевой подготовки. — В этом году наша страна и страны ближнего зарубежья буду праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся нашими ветеранами, отстоявшими независимость нашей Родины, – подчеркнул председатель профильного комитета ЗСК. Сержант Красной Армии Павел Петренко, в период Великой Отечественной войны – командир пулеметного отделения 960-го полка 229-й дивизии 56-й Армии 2-го Украинского фронта поделился воспоминаниями о тех событиях. — Попал на фронт осенью 43-го. За это время с боями прошел часть правобережной Украины, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию. Каждый метр земли доставался нам с боем, – рассказал о том, как сражался за Отечество, молодым военным ветеран. Он сказал им и добрые напутственные слова. — Желаю вам успехов в учебе и в профессии. Чтобы с вашей помощью экономический, научно-технический и оборонный потенциал нашей страны был на высоте К поздравлениям присоединился и член профильного комитета Борис Левитский. — Работа ваших командиров, ваша деятельность очень ценны для Краснодарского края. Поэтому для Законодательного Собрания важно настроить законодательство таким образом, чтобы вы не переживали за своих родных, семьи. Они получают всю необходимую социальную помощь и поддержку, – сказал депутат. В ответном слове молодые офицеры рассказали о том, как проходит служба, поблагодарили за организованную встречу и радушный прием.

— Мы представляем разные силовые ведомства, но в то же время служба каждого из нас нацелена на защиту прав и законных интересов граждан в сложной внешнеполитической обстановке. Мы наследники победителей. Равняемся на наших ветеранов. И сделаем все, чтобы наша страна только увеличивала свое благосостояние, – подчеркнул Андрей Щербань, оперуполномоченный СОБР Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. На память о торжественном мероприятии молодым офицерам Российской армии вручены ценные подарки – наручные часы с символикой Законодательного Собрания. Трогательным моментом встречи стал символичный жест Александра Акимова, преподавателя Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова. Подаренные ему часы офицер передал ветерану Великой Отечественной войны Павлу Петренко, отметив, что фронтовик достоин их больше, чем он.