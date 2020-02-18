В ЗСК подвели итоги реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства

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18 февраля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ЗСК на еженедельной планерке, которую провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко, депутаты оценили эффективность освоения средств регионального бюджета при исполнении краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Были рассмотрены вопросы финансовой поддержки ключевых направлений кубанского АПК и выполнения ряда целевых показателей программы.

Об итогах работы по освоению средств при исполнении госпрограммы в 2019 году депутатов проинформировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

По его словам, объем продукции по всем категориям производителей за указанную дату превысил 427 млрд рублей. Это выше уровня предыдущих 12 месяцев на 8,3 процента в сопоставимых ценах. Увеличена также рентабельность самого производства.

Финансирование профильной краевой госпрограммы в 2019 году составило 8,3 млрд рублей, а ее итоговое исполнение - 97,2 процента. При этом уровень участия Кубани в реализации федеральной государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия остался стопроцентным.

В своем выступлении руководитель главного аграрного ведомства Кубани затронул также тему создания в Краснодарском крае племенного селекционного центра, соглашение о строительстве которого было заключено регионом на недавней «Зеленой неделе» в Берлине.

Юрий Бурлачко, в свою очередь, поинтересовался, в какие сроки данный селекционный центр появится. Федор Дерека пояснил, что это вполне реально сделать до конца года.

Комментируя доклад министра, председатель ЗСК подчеркнул, что в нынешних условиях кратно увеличить поголовье скота довольно проблематично, поскольку это связано с серьезными финансовыми затратами. Появление же в регионе селекционного центра, уверен Юрий Бурлачко, придаст значительный импульс развитию животноводства на Кубани и в стране в целом.

- Это крайне важно и для растениеводства. Ведь увеличение поголовья скота и внесение в почву органики – единственное, что может спасти и рынок животноводческой продукции, молочное и мясное животноводство, а также подтянет до необходимого уровня отрасль растениеводства. Что касается помощи животноводам, то таких мер господдержки, как сейчас, не было еще никогда. Во многом это стало возможным благодаря реализации принятого нами профильного закона, - сказал Юрий Бурлачко.

Мнение профильного комитета по главному рассматриваемому вопросу озвучил вице-спикер Законодательного Собрания, председатель аграрного комитета Законодательного Собрания Александр Трубилин. Он отметил - региональным Минсельхозом проведена большая работа по освоению бюджетных средств, но вместе с тем не достигнут ряд целевых показателей

программы. Это, в частности, производство живой рыбы и выпуск продукции в малых формах хозяйствования.

- Министерству сельского хозяйства необходимо уделить больше внимания вопросам развития малого и среднего бизнеса, сельхозкооперации, созданию комфортных условий для жизни на селе, а также соблюдению сроков и объемов финансирования, - сказал Александр Трубилин.

В ходе совещания председатель ЗСК подробно остановился на реализации регионального проекта по экспорту сельзхозпродукции, сообщив, что за полтора года существования данного проекта Кубани удалось уже отправить за рубеж продукции на 2,5 млрд долларов.

- К 2024 году эта сумма должна достигнуть 3,8 миллиарда, - уточнил глава краевого парламента.

По итогам совещания депутаты приняли резолюцию, в которой рекомендовали региональному Минсельхозу разработать проект концепции по созданию селекционного центра, подготовить предложения по повышению эффективности мер господдержки малых форм хозяйствования и провести необходимую работу по выполнению целевых показателей краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства.